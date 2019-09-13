В Кремле ответили на заявление Зеленского о продлении антироссийских санкций

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского, который призвал сохранить ограничительные меры против РФ из-за «аннексии Крыма». По слова представителя Кремля, санкции – обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, передаёт РИА Новости.

«Мы крайне негативно относимся к этому заявлению Зеленского, – подчеркнул Песков. – Санкции никому не приносят пользы, в том числе и самой Украине. И уж точно не помогает решить проблемы, а также противоречит международному праву».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к прекращению вооружённого конфликта в Донбассе – это дипломатия. При этом он отметил, что антироссийские санкции должны быть сохранены до установления мира на востоке страны.