В правительстве предлагают внедрять гибкие рабочие графики

В России необходимо внедрять гибкий трудовой график с сохранением размера заработной платы, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что сегодня рабочая неделя в России составляет 40 часов, тогда как в других странах уже практикуется 35-часовая и 29-часовая рабочие недели, передает РИА «Новости».

Медведев добавил, что можно так построить график работы граждан, что они будут заняты всего 4 дня в неделю. Подобная практика должна быть подкреплена законодательно.

Премьер опроверг также, что новая практика приведет к сокращению заработной платы. Медведев уверен, что гибкое регулирование трудового графика поможет более эффективно планировать рабочее время.

Напомним, ранее звучали опасения, что сокращение рабочей недели может сказаться на доходах россиян и приведет к значительному сокращению заработной платы.