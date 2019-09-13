В России ответили НАТО на заявление по размещению ракет в Европе

Как российское Минобороны, Москва в отличии от Вашингтона не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности и не испытывала подобное вооружение. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве напомнили, что вся ответственность за развал ДРСМД целиком и полностью лежит на США, которые своим выходом из договора создали серьезные риски для международной безопасности.

В Минобороны также уверены, что опасения российской стороны относительно возможности применения Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности, подтверждает факт испытания США 18 августа 2019 года пусковой установки Мк-41.

В заявлении также говорится, что США вели подготовку запрещенных договором вооружений в период действия документа, а на момент выхода из ДРСМД запрещенная ракета уже проходила испытания.