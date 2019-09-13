Виды и особенности систем оповещения и управления эвакуацией

Эти комбинации определяют пять существующих видов систем оповещение Inter-M. В данных целях используются специальные оповещатели.

Виды систем оповещения

К каждому из пяти существующих видов СОУЭ, которые готоа предложить своим клеинтам компани interm-rus.ru, предъявляются свои требования.

СОУЭ первого вида являются наиболее простыми. При их монтаже нужно установить лишь звуковой оповещатель. Хотя таким оборудованием оснащается довольно большое количество объектов (к примеру, одноэтажные торговые заведения площадью до пятисот квадратных метров), большинство из них предпочитает установить табло со словом "Выход", то есть использует решение, характерное для следующего вида СОУЭ.

СОУЭ второго вида применяются довольно часто. Они предполагают монтаж звуковых оповещателей и располагающихся на путях эвакуации табло со словом "Выход". Такие СОУЭ подходят для выставочных залов, двухэтажных торговых заведений площадью от пятисот до трех с половиной тысяч квадратных метров, небольших музеев, офисов, кинозалов. Все приемно-контрольное пожарное оборудование имеет выходы, к которым подключаются оповещатели, срабатывающие при переводе оборудования в режим "пожар".

СОУЭ третьего вида. Они предусматривают обязательное применение световых указателей со словом "Выход" и оборудования для трансляции речи (динамик или звуковая колонка). При срабатывании таких систем включение сирен перестает быть обязательным. Необходимо учитывать, что в приведенных описаниях указывается минимально требуемый состав оборудования. Оно вполне может дополняться, к примеру, сиренами или стрелками, указывающими направление передвижения. Стоит отметить, что в минимальной комплектации третий вид СОУЭ отличается от второго лишь более высокой степенью информативности (благодаря использованию речи). Для трех вышеперечисленных видов СОУЭ разделять объект на зоны оповещения не нужно, тогда как для четвертого и пятого видов СОУЭ такое разделение является обязательным.

СОУЭ четвертого вида. Данный вариант предусматривает возможность как оповещать людей, так и управлять их эвакуацией. В этих целях необходимо разделить объект на зоны пожарного оповещения, обеспечить их двустороннюю связь с пожарным постом, разместить указатели направления передвижения. Такими СОУЭ оборудуются крупные гипермаркеты, отели высотой девять и более этажей), вокзалы и т. п.

СОУЭ пятого вида. Эти системы являются наиболее сложными. Наряду со всеми вышеперечисленными функциями, они должны обеспечивать возможность осуществлять эвакуацию несколькими разными путями, задействовать динамические световые оповещатели, координировать управление всеми имеющимися системами пожаробезопасности. Такие СОУЭ требуют самого высокого уровня профессионализма на всех стадиях оснащения объекта – от подготовки проекта до обслуживания существующего здания.

Звуковое оповещение

Использование звуковых оповещателей предусмотрено в СОУЭ первого и второго вида. В этом качестве применяются разнообразные модели сирен. Обычно они издают двухтональный сигнал, благодаря чему он выделяется из остальных шумов помещения, оснащенного СОУЭ описанных видов.

Главное требование к звуковым способам оповещения заключается в уровне звукового давления, формируемого оповещателем. Этот уровень в любом месте помещения должен составлять от семидесяти пяти до ста двадцати дБА. Помимо этого, звуковой сигнал должен превышать уровень шума как минимум на пятнадцать дБА. На основании данных требований делается выбор оповещателей и выполняется расчет их числа.

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Системы речевого оповещения

Наиболее простая система речевого оповещения состоит из модуля, генерирующего речь, и требуемого числа динамиков. В модуле имеется синтезатор речевых сообщений либо записывающее приспособление, с использованием которого можно записать требуемые сведения прямо "с голоса" либо с использованием стороннего источника. Кроме того, в модуле имеется усилитель и, в случае надобности, приспособление для согласования с акустической системой, мощность которой должна отвечать техническим характеристикам усилителя.

В системах большей сложности используется многоблочный принцип. Они включают разнообразные устройства, позволяющие усиливать сигнал, осуществлять управление и др. Конфигурация таких систем осуществляется на основании индивидуальных характеристик объекта. Естественно, что все используемое в них оборудование должно обладать совместимостью, по этой причине обычно применяется продукция одного изготовителя.