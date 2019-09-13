Зеленский назвал основное условие для выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие, при котором в Донбассе возможны выборы. По словам лидера «самостийной», местные выборы в этом регионе можно будет провести только после вывода войск, передает «Интерфакс-Украина».

«Сначала это вопрос обмена людей, потом – разведения войск, – пояснил Зеленский. – Сейчас мы говорим о разведении войск в Золотом и Петровском. И это только начало. Необходимо разведение по всей территории, а это – 400 км».

Лишь после этого, как считает глава Украины можно обсуждать формат выборов «на оккупированных территориях». При этом Зеленский подчеркнул, что Донбасс – это часть Украины, поэтому выборы там будут проходить только по украинскому законодательству.

Ранее сообщалось, что Зеленский высказался против миротворцев на Донбассе. По его мнению, введение миротворческой миссии на Донбассе возможно только на границе между Украиной и Россией.