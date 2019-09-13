Зеленский решил наказывать депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины». Законом предусматривается наказание для депутатов Верховной Рады за голосование карточками коллег по парламенту - штраф составит от 50 до 80 тысяч гривен (от 2 до 3,5 тыс долларов США).

Ранее разгорелся скандал с участием двух депутатов от пропрезидентской фракции «Слуга народа», которых журналисты поймали на голосовании несколькими карточками. Перед парламентскими выборами партия «Слуга народа» обещала лишать депутатским мандатов народных избранников за неперсональное голосование