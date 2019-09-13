Зеленский высказался против миротворцев на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за введение миротворческой миссии на Донбассе только на границе между Украиной и Россией. «Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. В прошлой власти обсуждались эти вопросы и структуры, как ввести миротворческую миссию. Почему я осторожен? Я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был сценарий абхазский или было Приднестровье, когда миротворцы встанут на линии разграничения и уже никуда не уйдут, потому что их просто не могут пустить. Я вам честно скажу: я не поднимаю тему миротворцев. Я с удовольствием соглашусь если миротворцы будут на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем. И хотели бы именно там помощи. Там миротворческую миссию мы видим» - заявил Зеленский.