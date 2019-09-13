Зеленскому предсказали резкое падение рейтинга

В самое ближайшее время рейтинг президента Украины Владимира Зеленского может рухнуть. По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинского, лидер «самостийной» может потерять поддержку граждан страны, если не внесёт изменения в тарифную политику. При этом эксперт считает, что у Зеленского есть все возможности, чтобы всё-таки поменять тарифную политику.

«Он может сделать это вполне легально и юридически обосновано, – сказал Погребинский в интервью телеканалу NewsOne. – Но пока, по непонятной причине, президент вообще об этом не думает, так как считает, что с той поддержкой, которая у него сейчас имеется, можно спокойно почивать на лаврах».

По мнению эксперта, Зеленский допускают большую ошибку, не изменения тарифы.

«Это относится к тем вещам, которые надо было делать сразу после выборов. В то же время вопрос снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель также может обрушить рейтинг главы государства», – предположил Погребинский.

При этом он отметил, что вообще не видит никакой работы членов команды Зеленского, которые должны объяснять простым людям, почему продажа земли в частную собственность – это не страшно.

«Если они втихую всё там решат и примут соответствующие законы – это будет большой удар для простых граждан. Когда начнётся процесс распродажи земли, это вызовет не просто падение рейтинга Зеленского, но и массовые протесты», – резюмировал Погребинский.