Авлабар под защитой НАТО

Тема не новая, но раньше ее на публике обсуждали think-tank’и, а теперь поднял почетный отставник. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмунсен приехал в Тбилиси и предложил, чтобы Грузия вступила в НАТО без распространения статьи 5 устава на территории Абхазии и Южной Осетии. Он сказал это на конференции, а потом дал интервью грузинскому изданию Civil.ge. Это очень интересное чтение.

Расмунсен говорит, что Грузия должна сделать первый шаг – предложить НАТО принять ее без Абхазии и Южной Осетии, потом, когда «Грузия воссоединится», пятая статья будет распространена на Абхазию и Южную Осетию. Точно так же, мол, принимали в НАТО ФРГ – без Германской Демократической Республики. Это красивая аналогия. ФРГ, как известно, признала ГДР в 1973 году. Так что Расмунсен дал обнадеживающий сигнал Абхазии с Южной Осетией.

— Ну, а НАТО-то как? Есть консенсус? На таких условиях примут? – спрашивает Расмунсена корреспондент. — Да нет, — отвечает Расмунсен, - консенсус гарантировать не могу. Но пойдет «более реалистичная дискуссия». Сейчас если вспоминают о приеме Грузии в НАТО, сразу вспоминают неразрешенные конфликты и вопрос откладывают. Избегают «скептики» этот вопрос обсуждать. А без Абхазии и Южной Осетии, глядишь, и обсудят. Так-то, говорит, вы, грузины, молодцы, всем критериям соответствуете, вот если бы не конфликты…

— Ну, хорошо, – спрашивает корреспондент, – а вдруг мы согласимся, а пока вы там дискутируете, Россия опять сделает нехорошее? Скажем, примет в свой состав Южную Осетию. Или вторгнется? – Есть риск, – отвечает Расмунсен. – Тут вам подумать, конечно, нужно. И нас тоже поймите. НАТО не хочет «импортировать проблему Абхазии и Южной Осетии». А вы ведь не хотите, чтобы у Путина было вето на ваше членство в НАТО? Вот и скажите ему: плевали мы на вето, мы в НАТО пойдем, а Абхазию с Южной Осетией как-нибудь потом заберем.

В общем, идея творческая, продуманная, выстраданная. Но есть пара практических вопросов.

Вот, допустим, Грузия вступила в НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Но как там на месте понять, где уже НАТО, а где еще нет? Границу эту никто не согласовывал, те же осетины ее проводят по тем советским картам, которые им больше нравятся. Грузины недовольны, и недавно поставили в пограничном селе свой полицейский блок-пост чтобы помешать демаркации. Вот на этот блок-пост пятая статья распространяется? Или, страшно сказать, Грузии, чтобы вступить в НАТО, нужно будет еще согласовать границу с Южной Осетией?

Или, например, Грузия вступила в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, развернула у их границ артиллерию и открыла огонь. Ответный огонь вызовет действие пятой статьи? Или НАТО будет смотреть, кто первый начал? Так они до сих пор не могут открыто признать, что в августе 2008 года первой начала Грузия.

Уж если НАТО не хочет импортировать проблему Абхазии и Южной Осетии, то либо пусть откажется от приема Грузии в альянс, либо пусть убедит Грузию признать их независимыми государствами, договориться с ними о границах и вступать после этого, куда она хочет. Тут скептики точно ничего поперек не скажут.

Хотя, развивая творческую мысль Расмунсена, можно предложить еще кое-что. Коль там с границами ясности нет, нужно идти от того пункта, где ясность имеется. Для начала распространить пятую статью на президентский дворец и парк Рике в Тбилиси. Там в парке памятник Рейгану, этот объект должен быть под защитой НАТО. Опять же и президент родом из страны – члена НАТО. Годик-другой подождать, оценить обстановку. И распространить действие пятой статьи чуть пошире. Скажем, на армянский район в Тбилиси, Авлабар. Это еще будет важный политический сигнал Армении. Потом на Метехи. Там храм красивый, будет сигнал Грузинской православной церкви. На улицах плакаты повесить, обязательно на английском: «You are entering NATO’s Art. 5 zone. Enjoy Freedom&Democracy». На другой берег Куры, в сторону Южной Осетии, гарантии лучше пока не распространять, мало ли что? Вот так, постепенно, постепенно все и образуется.

Мрачный комизм грузино-натовской санта-барбары состоит в том, что, вступая в НАТО, Грузия хочет защититься от тех рисков, которые созданы ее стремлением в НАТО. Речи Расмунсена убеждают, что на этом пути и Тбилиси, и Брюссель зашли в совершенный тупик. Здравый смысл подсказывает, что Грузии нужны широкие договоренности о безопасности с НАТО и Россией. Но ясно, что договариваться она не будет. Проще пока поверить, что гарантии НАТО получит отдельно взятый Авлабар.

Николай Силаев