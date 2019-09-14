Кучма обвинил участников «нормандской четверки» в сговоре против Зеленского

Леонид Кучма – второй президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу – опасается, что французский лидер Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите «нормандской четвёрки» будут подталкивать нынешнего главу «самостийной» Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам Москве.

По его мнению, Зеленскому на предстоящей встрече в «нормандском форте» придётся крайне сложно, так он останется «один против трёх человек».

«Владимир Путин вместе с лидерами Франции и Германии сделают всё, чтобы убедить нашего президента согласиться на все требования, которые предъявляет Москва, – сказал Кучма в интервью агентство AP. – Среди этих требований будет в том числе предоставление широких полномочий представителям так называемых ДНР и ЛНР, а также проведение выборов на неподконтрольных властям нашей страны территориях».

При этом представитель Киева в контактной группе подтвердил приверженность Украины Минским соглашениям.

«Давайте сначала их выполним. Напомню, в соглашениях на первом месте стоит безопасность. Поэтому сначала отвод войска, вывод тяжёлый вооружений, полный контроль Украине на границе, а уже потом мы проведём свободные выборы в Донбассе, но только по украинскому закону», – резюмировал Кучма.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал главное условие, при котором в Донбассе возможны выборы. По словам лидера «самостийной», местные выборы в этом регионе можно будет провести только после вывода войск.