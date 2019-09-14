Вход/Регистрация Подписка

Кучма обвинил участников «нормандской четверки» в сговоре против Зеленского

Москва, 14.09.2019
  • Кучма обвинил участников «нормандской четверки» в сговоре против Зеленского

Zuma\TASS

Леонид Кучма – второй президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу – опасается, что французский лидер Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите «нормандской четвёрки» будут подталкивать нынешнего главу «самостийной» Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам Москве.

По его мнению, Зеленскому на предстоящей встрече в «нормандском форте» придётся крайне сложно, так он останется «один против трёх человек».

«Владимир Путин вместе с лидерами Франции и Германии сделают всё, чтобы убедить нашего президента согласиться на все требования, которые предъявляет Москва, – сказал Кучма в интервью агентство AP. – Среди этих требований будет в том числе предоставление широких полномочий представителям так называемых ДНР и ЛНР, а также проведение выборов на неподконтрольных властям нашей страны территориях».

При этом представитель Киева в контактной группе подтвердил приверженность Украины Минским соглашениям.

«Давайте сначала их выполним. Напомню, в соглашениях на первом месте стоит безопасность. Поэтому сначала отвод войска, вывод тяжёлый вооружений, полный контроль Украине на границе, а уже потом мы проведём свободные выборы в Донбассе, но только по украинскому закону», – резюмировал Кучма.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал главное условие, при котором в Донбассе возможны выборы. По словам лидера «самостийной», местные выборы в этом регионе можно будет провести только после вывода войск.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Большую ли свинью подложила Польша «Северному потоку — 2»
      Брюссельский суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода Opal, принимающего топливо «Северного потока». У этого неприятного для «Газпрома» решения, снижающего возможности прокачки по Opal, есть контекст, который ставит под сомнение силу польского удара
    2. Европа вспомнила о корнях
    3. Европа без иллюзий
      Европейские элиты в растерянности: западный цивилизационный проект в тупике и без России может не сдвинуться. Германия уступает Франции первую скрипку в ЕС
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама