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Ограничения OPAL для «Газпрома» вступили в силу

Москва, 14.09.2019
  • Ограничения OPAL для «Газпрома» вступили в силу

dpa/picture-alliance

Начиная с 14 сентября OPAL Gastransport GmbH вступили в силу ограничения для «Газпрома» в использовании транзитных мощностей этого газопровода.

Как отмечается в официальном заявлении компании, OPAL Gastransport GmbH запустила необходимые меры, чтобы реализовать решение Федерального сетевого агентства и ограничить сбыт и использование частично регулируемых открытых транзитных мощностей к ближайшему возможному моменту.

Тем самым, больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору. Накануне стало известно, что регулятор ФРГ запретил компании OPAL Gastransport проводить дополнительные аукционы на мощности газопровода, подчеркнув, что в соответствии с решением Федерального сетевого агентства OPAL Gastransport GmbH больше не разрешается продавать транзитные мощности по забору и отбору «голубого топлива» объёмом 15,86 млн кВт*ч, а также осуществлять какую бы то ни было транспортировку, которая основывается на использовании таких мощностей.

Ранее сообщалось, что суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии о режиме использования газопровода OPAL.

Напомним, с 2013 года «Газпром» мог использовать лишь 50% мощности этого трубопровода, который является продолжением «Северного потока». В 2016-м Еврокомиссия сняла эти ограничения. Однако, 10 сентября суд отменил решение комиссии об изменении режима эксплуатации газопровода OPAL как принятое в нарушение принципа энергетической солидарности.

Тем самым Польша нанесла ощутимый удар по «Северному потоку» и перспективам транзита по «Северному потоку-2».

Сейчас ведется строительство дублера OPAL - трубопровода EUGAL, через который должен прокачиваться газ из второй ветки «Северного потока». Однако после решения суда ЕС ставится под вопрос объём поставок российского газа.

Позже Александр Новак – глава Минэнерго России – сделал важное заявление о решении суда Евросоюза по газопроводу OPAL. По его мнению, отмена решения ЕК о режиме использования газопровода OPAL повлияет на переговоры с Украиной и Еврокомиссией по газу, а также затронет ситуацию с поставками «голубого топлива» в Европу в целом.

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