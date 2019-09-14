особенности проведения дезинфекции и очистки мусоропровода

Если не чистить мусоропровод исправно, в подъезде быстро появится неприятный запах, который рискует привести к аллергии у жильцов дома и прочим неприятным последствиям.
Для многоквартирных домов есть особый регламент проведения работ по очистке мусоропровода в холодное время года, которого важно неукоснительно соблюдать. Реализацию задачи нужно доверить специалистам, знакомым с устройством и принципом функционирования системы.
При эксплуатации мусоропровода на его внутренних стенках скапливаются не только остатки пищи, но и болезнетворные микробы. Для дезинфекции системы применяются препараты, способные безопасно обеззаразить стены. Использовать средства на основе хлора запрещено, так как его пары токсичны, поэтому опасны для человека.
Для эффективного и безопасного проведения работ по очистке шахты мусоропровода, специалисты выполняют дезинфекцию поэтапно:
В зимнее время года для дезинфекции системы сбора мусора рекомендовано использовать специальные средства, способные не замерзать, сохранять очищающие свойства при низких температурах. Наличие таких дезинфекторов позволяет коммунальщика качественно чистить мусоропровод даже в сильные морозы.
Если мусоропровод не санировался долгое время, для повышения эффективности очистки в систему сначала запускают горячий пар, способствующий отсоединению грязевого налета от стенок шахты. Затем грязь смывают под большим напором воды, содержащей моющие средства. Для устранения неприятных запахов проводится дезодорация.