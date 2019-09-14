особенности проведения дезинфекции и очистки мусоропровода

Если не чистить мусоропровод исправно, в подъезде быстро появится неприятный запах, который рискует привести к аллергии у жильцов дома и прочим неприятным последствиям.

Для многоквартирных домов есть особый регламент проведения работ по очистке мусоропровода в холодное время года, которого важно неукоснительно соблюдать. Реализацию задачи нужно доверить специалистам, знакомым с устройством и принципом функционирования системы.

Препараты для санирования мусоропровода

При эксплуатации мусоропровода на его внутренних стенках скапливаются не только остатки пищи, но и болезнетворные микробы. Для дезинфекции системы применяются препараты, способные безопасно обеззаразить стены. Использовать средства на основе хлора запрещено, так как его пары токсичны, поэтому опасны для человека.

Этапы и особенности проведения работ

Для эффективного и безопасного проведения работ по очистке шахты мусоропровода, специалисты выполняют дезинфекцию поэтапно:

Видеодиагностика шахты. С помощь специального оборудования рабочие видят картину системы изнутри, что позволят им легко выработать оптимальный регламент проведения дезинфекции. При этом коммунальные службы должны заранее оповестить жильцов, что пользоваться мусоропроводом в определенное время нельзя. Закупорка клапанов шахты мусоропровода и начало дезинфекции ствола. Грязь и остатки пищи на стенках системы размачивают, и после этого смывают. Качество выполнения работ можно отследить на мониторе, подключенном к видеосистеме внутри шахты мусоропровода. Открытие клапанов и запуск мусоропровода в эксплуатацию.

В зимнее время года для дезинфекции системы сбора мусора рекомендовано использовать специальные средства, способные не замерзать, сохранять очищающие свойства при низких температурах. Наличие таких дезинфекторов позволяет коммунальщика качественно чистить мусоропровод даже в сильные морозы.

Если мусоропровод не санировался долгое время, для повышения эффективности очистки в систему сначала запускают горячий пар, способствующий отсоединению грязевого налета от стенок шахты. Затем грязь смывают под большим напором воды, содержащей моющие средства. Для устранения неприятных запахов проводится дезодорация.