Рыба тестирует Севморпуть

Камчатская рыба пришла в Петербург через Арктику: в ночь на 15 сентября в Большом порту Санкт-Петербурга швартуется атомный лихтеровоз «Севморпуть», на борту которого находится 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами.

Рейс стал первым тестом совместной идеи Росрыболовства, госкорпорации «Росатом» и рыбопромышленников по созданию судоходной линии для транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России по Северному морскому пути. Перевозки могут стать регулярными в сезон летне-осенней навигации.

«Севморпуть» – единственный в мире контейнеровоз с ядерной энергетической установкой, способен самостоятельно преодолевать льды толщиной до 1,5 метров. Выйдя из Петропавловска-Камчатского 29 августа, лихтеровоз добрался до Петербурга за 18 суток – что в два раза меньше, чем традиционный рельсовый путь дальневосточной рыбы до Северо-Запада. Однако для рыбы в замороженном состоянии вопрос скорости доставки не критичен. Важнее – сохранение качества. Северный морской путь позволяет доставлять улов в порты Мурманска, Петербурга, Калининграда без лишних перегрузок из трюма в вагон, а также исключает перепады температуры.

Чем меньше перевалок по пути следования, тем меньше итоговая стоимость продукции. Однако, по словам заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, серьезного снижения цены от морской доставки ожидать не стоит – в себестоимости рыбной продукции на перевозку приходится лишь 10 %. Большую роль в формировании потребительской цены на рыбу играет наценка операторов и затраты на переработку. На снижение цен повлияет строительство 22 береговых заводов на Дальнем Востоке и Севере России в ближайшие пару лет, а также ввод в эксплуатацию судов, имеющих перерабатывающие мощности на борту.

По данным Росрыболовства, ежегодные объемы поставок рыбы Дальнего Востока на запад России составляют около 700 тысяч тонн. Из них по Северному морскому пути доставляется около 10-12 тысяч тонн. В 2018 году единичные рейсы из Камчатки в Архангельск совершала компания «Доброфлот», а также компания «Норебо» – ставшая фактическим фрахтователем атомного лихтеровоза на первый рейс в Петербург.

Общий вес перевезенной тестовым рейсом продукции составил 8,5 тысяч тонн. Глава Дирекции Северного морского пути ГК «Росатом№ Вячеслав Рукша допускает, что при регулярной работе линии в летне-осеннюю навигацию объемы могут вырасти до 50–70 тысяч тонн.

Для увеличения коммерческой привлекательности проекта необходимо обеспечить обратную загрузку судна. Дирекция СМП видит перспективы в перевозке на восток древесины из Архангельска, грузов северного завоза в регионы Арктической зоны РФ, военных грузов. Существует вероятность дополнения каботажных перевозок заходами в иностранные порты: «Севморпуть» может возить рыбу от берегов Норвегии или северо-западной России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сегодняшний монополист в перевозке рыбы с востока страны на запад – ОАО “РЖД” потерь в этом сегменте не опасается. Несмотря на высокую конкурентоспособность, Северный морской путь имеет серьезные минусы, – непредсказуемая ледовая обстановка и не развитая на протяжении всей трассы инфраструктура.

«Учитывая все риски Севморпути, ждать оттока рыбы с железных дорог в ближайшие два-три года не стоит, – считает Павел Иванкин, генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта. – Однако часть грузов железная дорога все же будет терять. Так, для Камчатского края, ведущего района рыбного промысла на Дальнем Востоке, удобнее пользоваться морскими перевозками, чем по старинке осуществлять поставки через порты Приморья, имеющие доступ к железнодорожной сети».

По словам эксперта, сегодня ОАО «Рефсервис», осуществляющая перевозки скоропортящихся грузов, уже не принадлежит ОАО «РЖД» – а значит, компания не имеет рычагов влияния на качество и сохранность продукта. Совершенствование технологий, видов рефрижераторных контейнеров и схем перевозки рыбы с Дальнего Востока – исключительно инициатива бизнеса.

Проблема обратного «порожнего пробега» знакома и железнодорожникам – составы зачастую возвращаются из центра России недозагруженными. Найти решение могут только операторы, которые при выборе между морем и сушей будут руководствоваться выгодой. На железной дороге все будет зависеть от тарифов. Однако, по заявлению ОАО «РЖД», на горизонте до 2025 года не произойдет серьезных тарифных изменений в части перевозки рыбы.

Рыбные планы «Росатома» предстоит прояснить: межведомственная рабочая группа занимается определением грузовой базы, заинтересованных компаний, стратегией развития потенциала регионов Арктической зоны России. По информации источника в госкорпорации, второй рейс лихтеровоза «Севморпуть», намечавшийся на осень 2019 года, пока остается под вопросом.