Скандал в Бельгии: министр иностранных дел подозревается в коррупции

Генеральная прокуратура Бельгии начала расследование по заявлению бывшего сотрудника государственной безопасности, который обвинил влиятельного в стране политика Дидье Рейндерса, занимающего посты вице-премьера и главы МИД, в причастности к коррупции, пишет L'Echo.

По данным издания, в апреле 2019 года бывший сотрудник службы госбезопасности, личность которого пока не раскрывается, обратился в полицию с обвинениями в коррупции и отмывании денег в отношении Рейндерса. Он утверждал, что крупный чиновник и его доверенные лица получали взятки при проведении госзакупок для строительства посольства Бельгии в Киншасе. Кроме того, глава МИД якобы замешан в отмывании крупных сумм денег.

В настоящее время надзорное ведомство страны проводит по всем этим полученным фактам проверку, по результатам которой будет принято решение, достаточно ли данных против Рейндерса, чтобы давать дальнейший ход делу, учитывая его статус министра.

Сам Рейндерс уже заявил, что очень удивлён такой информацией, так как вообще не слышал ни о каких расследованиях и проверках. В свою очередь его представители считают, что все обвинения против влиятельного политика носят заказной характер.