Российские политики ответили на слова бывшего президента Украины, представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы о «сговоре» президента Франции Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также российского лидера Владимира Путина против главы «самостийной» Владимира Зеленского.

В частности, в Госдуме, считают, что условия Минских соглашений давно известны всем участникам переговорного процесса. Среди этих условий есть всё, что трое участников «нормандского формата» могут предложить Зеленскому – это и децентрализация власти, и проведение досрочных местных выборов, передаёт RT.

Между тем депутат нижней палаты российского парламента Руслан Бальбек убеждён, что если Украина будет настаивать на каких-то своих личных амбициозных, то все примирительные усилия пройдут впустую.

«Позиция Кучмы считаю неискренней, а его слова о сговоре – обычное желание погреться в лучах славы», – резюмировал Бальбек, пояснив, что Киев пытается обвинять остальных участников переговоров в заговоре миролюбия.

В свою очередь член Совфеда Алексей Пушков считает, что это не сговор, а попытка трёх членов «нормандской четвёрки» сделать какие-то реальные шаги, чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.

Ранее сообщалось, что Леонид Кучма – второй президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу – опасается, что французский лидер Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите «нормандской четвёрки» будут подталкивать нынешнего главу «самостийной» Владимира Зеленского к «неприемлемым» уступкам Москве.

По его мнению, Зеленскому на предстоящей встрече в «нормандском форте» придётся крайне сложно, так он останется «один против трёх человек».