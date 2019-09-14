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Виды и особенности аренды туалетных кабин

Москва, 14.09.2019
Чтобы поддерживать необходимую степень санитарной безопасности и предотвращать загрязнение окружающей среды, в настоящее время на различных объектах повсеместно используются мобильные туалетные кабины (МТК).
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В число таких объектов входят строительные площадки, места проведения массовых мероприятий, летние кафе, придорожные автомастерские, садовые участки и т. п.

МТК представляют собой легкие и небольшие конструкции, которые изготовлены из экологически чистого и обладающего стойкостью к воздействию агрессивных веществ полимера. Они характеризуются следующими особенностями:

  • высокая прочность, износоустойчивость, продолжительный срок службы;
  • возможность эксплуатации на улицах почти при любых погодных условиях (включая зимний сезон);
  • наличие требуемых резервуаров и аксессуаров в комплекте;
  • легкость установки и демонтажа, приспособленность к быстрой перевозке и монтажу на основания без фундаментов.

Мобильные туалетные кабинки устанавливают в тех местах, где возведение стационарных туалетов является нерентабельным или нецелесообразным. Однако надо учитывать, что приобретение МТК тоже целесообразно не во всех случаях. Это относится к тем ситуациям, когда их постоянное использование не планируется. Если МТК нужны иногда, время от времени или всего один раз, то гораздо дешевле обходится аренда туалетной кабинки.

Нередко туалетные кабины требуются на лето или на время проведения мероприятия, продолжающегося несколько дней. На строительных площадках они используются в течение трех-пяти месяцев. В таких случаях приобретать МТК нет смысла. Намного практичнее обратиться в одну из фирм, специализирующихся на предоставлении туалетных кабинок в аренду. Многие производители биотуалетов также оказывают данную услугу.

Аренда МТК позволяет пользоваться следующими преимуществами:

  • отсутствие необходимости нести расходы на приобретение и содержание кабинок;
  • отсутствие необходимости в обслуживании, включающем в себя уборку, чистку, комплектацию туалетной бумагой и т. п., а также вывоз кабин для утилизации отбросов;
  • отсутствие необходимости в ремонте, хранении и перевозке МТК;
  • отсутствие необходимости в самостоятельном расчете требуемого числа кабинок для проведения мероприятий.

Арендатору нужно только оплатить время нахождения туалетных кабин на объекте, после чего арендодатель выполнит все необходимые работы в соответствии с условиями, предусмотренными подписанным договором. При этом арендатор имеет возможность подобрать требуемое количество кабинок, выбрать модели подходящего типа и габаритов, договориться с арендодателем о своевременной очистке кабинок и вывозе отбросов. Арендодатель возьмет на себя подготовку площадки, доставку кабин на место своим транспортом, а в случае необходимости быстро произведет замену сломавшейся кабины.

Фирмы, специализирующиеся на сдаче МТК в аренду, предоставляют клиентам возможность выбора между двумя вариантами получения этой услуги:

  • Краткосрочная аренда (до тридцати дней). Эта услуга подходит для одноразовых мероприятий. Стоимость аренды определяется посуточно, исходя из количества арендованных кабинок, особенностей обслуживания, продолжительности использования кабинок и удаленности места их доставки.
  • Долгосрочная аренда (от тридцати дней). Эта услуга требуется для оборудования сезонных предприятий общественного питания, дачных участков, автозаправочных станций, придорожных автомастерских, стройплощадок и мест проведения длительных мероприятий. Данный вид аренды предусматривает оплату за весь период пользования кабинками, систему скидок на перевозку и обслуживание кабинок, вывоз отбросов, безвозмездный мелкий ремонт и замену кабинок при возникновении необходимости, а также разморозку кабинок в зимнее время.

Фирмы, оказывающие такие услуги, предлагают богатый выбор различных моделей мобильных туалетных кабин с различной производительностью и особенностями конструкции (например, модели для холодного времени года, модели для людей с ограниченными возможностями, модели класса «люкс» и др.). При этом клиенты имеют возможность пользоваться разными по стоимости и уровню обслуживания программами с учетом требуемого числа кабин, в которые также входит и откачка туалетной кабины.

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