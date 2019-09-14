Врач-онколог назвал основные факторы развития рака

Андрей Каприн – главный внештатный врач-онколог Министерства здравоохранения России – назвал основные факторы развития рака. Основной причиной, которая вызывает развитие онкологии является курение. Кроме того, к образованию злокачественный образований приводит алкоголь, вирус папилломы и малоподвижный образ жизни, передаёт агентство «Интерфакс».

Также специалист Минздарва подчеркнул, что согласно различным исследованиям, которые проводились в разных странах мир и среди разных возрастных групп, к колоректальному раку может привести чрезмерное употребление красного мяса.

Уже упомянутый алкоголь прежде всего вызывает за рак печени и поджелудочной железы. А вирус папилломы приводит к онкологическим заболевания шейки матки у женщин.

При этом, по словам Каприна, появление злокачественных образований на 20% зависит от генетики. Остальные 80% – от образа жизни человека.