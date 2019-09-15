Чем выгодны посредники по доставке товаров из США

О двух главных преимуществах посредников и о том, как организована доставка из Америки, пойдет речь далее.

Основные преимущества

Объединение посылок

Главный плюс посредников по доставке заключается в том, что они могут объединить несколько покупок клиента в одну посылку. Это особенно удобно в том случае, когда покупается большое количество товаров из разных магазинов. В этой ситуации, если не пользоваться услугами посредника, можно много денег потратить на доставку, потому что магазины стремятся каждый товар доставить отдельной посылкой, за которую нужно заплатить. Посредник решает эту проблему, он получает все покупки на имя клиента, и отправляет их на его адрес одной посылкой.

Упаковка

Как правило, интернет-магазины из США ориентированы на доставку вещей в пределах своей страны. Из-за того, что товар не нужно везти слишком далеко, магазины меньше внимания уделяют упаковке и ее качеству. Из-за этого в процессе долгой доставки вещь может испортиться. Кроме этого, магазины используют только определенные, самые популярные размеры коробок, что может привести к тому, что при доставке маленькой вещи необходимо будет переплатить за объемный вес полупустой коробки. Посредник решит обе эти проблемы: он правильно и надежно упакует товар, чтобы он смог выдержать дальнюю доставку, и подберет максимально подходящую коробку, чтобы клиенту не пришлось переплачивать.

Как это работает

Схема работы посредника очень проста:

Клиент службы доставки оставляет свою заявку.

Посредник получает посылки из интернет-магазинов на имя клиента и переупаковывает их, обеспечивая безопасность дальней транспортировки.

После этого находит максимально подходящую по размеру коробку, в которую компактно складывает все приобретенные клиентом вещи.

Далее посылка регистрируется в системе, чтобы клиент смог отследить ее состояние, и отправляется на адрес клиента.

Таким образом, воспользовавшись услугами мейлфорвардера, можно не только обезопасить свои покупки от деформации и других проблем, которые возникнут при длительной доставке из-за плохой упаковки, но и сэкономить свои ресурсы, ведь не придется забирать и оплачивать каждую посылку отдельно.