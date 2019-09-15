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Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: синоптики обещают заморозки и снег

Москва, 15.09.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на 7 дней: синоптики обещают заморозки и снег

Артем Геодакян/ТАСС

Резкое похолодание, которое уже пришло в большинство российских регионов, усилится на предстоящей неделе. По прогнозу Гисметео, в ближайшие 7 дней на Русской равнине ожидаются первые заморозки и снег.

Прогноз погоды на 7 дней в Краснодарском крае и Ставрополье

В Краснодарском крае пока продолжается лето. Например, в Краснодаре в понедельник, 16 сентября, во вторник, 17 сентября и в среду, 18 сентября в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 26-28, в ночное время суток – до плюс 16-18, осадков не ожидается. Также пока тепло в Сочи и Адлере. Здесь до середины недели дневная температура составит плюс 24-26, ночная – плюс 18-19. Температура морской воды на побережье вполне комфортная для середины сентября – плюс 22-23.

Климатическая осень в регион придёт ближе к выходным, когда холодный атмосферный фронт понизит температурный фон днём сразу на 10 градусов: в субботу и воскресенье, по прогнозу Гисметео, ожидается плюс 15-16 днём и плюс 9-11 – ночью.

Пока очень комфортная погода в Ставропольском крае. По прогнозу метеорологов, в Ставрополе и Минеральных Водах в понедельник, 16 сентября – плюс 26-27, в Пятигорске и Кисловодске – плюс 23-25. Однако, начиная со среды и до конца недели столбики термометров будут стремительно ползти вниз и к выходным опустятся до плюс 7-10 днём. При этом в ночные часы ожидаются заморозки, что совсем не характерно для погоды в этом регионе в середине первого осеннего месяца.

Погода на 7 дней в Центральной России. Прогноз Гисметео

По прогнозу Гисметео, на предстоящей неделе на погоду почти на всей территории Европейской части страны окажет влияние мощный циклон из Арктики. При этом в Рязани, Туле, Калуге, Твери и Смоленске пока относительно тепло, хотя и пасмурно. Так, 16-17 сентября здесь плюс 14-16 днём и 9-11 – ночью. Существенно похолодает в среду, 18 сентября. По прогнозу Гисметео, днём столбики термометров опустятся до 10 градусов выше нуля, после полуночи – до плюс 4-6.

Как отмечают синоптики, погода во второй половине недели больше будет напоминать ноябрьскую: в светлое время суток всего плюс 7-9, ночью – плюс 2-4. Кроме того, всю неделю будет идти дождь, а в выходные прогнозируются первые заморозки и мокрый снег. Примерно по тому же сценарию будет развиваться климатическая обстановка в Ярославле, Владимире Костроме и Твери. Правда, осадков здесь будет чуть меньше.

Немного более комфортная погода прогнозируется в ближайшие 7 дней в Воронеже и Брянске: неделя начнется с плюс 14-18. Похолодание придёт сюда, как и во всей Центральной России с середины недели. Своего пика оно, по прогнозу Гисметео, достигнет к выходным – плюс 9-11.

Прогноз погоды на Урале на 7 дней

Всё тот же арктический циклон понизит температуру и на Урале. В частности, в Екатеринбурге, где в эти выходные было ещё плюс 22-24, завтра пойдёт сильный, промозглый дождь, а погодные градусники покажут не выше плюс 13. Однако пик похолодания, по прогнозу Гисметео, ожидается к выходным – днём будет плюс 8-10, ночью от нуля до 2 градусов выше нуля.

Чуть раньше испортится погода в Челябинске и Магнитогорске. В этих городах также пока почти лето – плюс 24-25. Но в ночь на понедельник северный ветер снизит температурные показатели до плюс 12-14. До конца недели теплее уже не станет, а в выходные в ночное время возможны заморозки и мокрый снег.

Гисметео. Прогноз погоды на 7 дней в Москве

Существенное похолодание, по прогнозу Гисметео, ожидает в ближайшие 7 дней и жителей российской столицы. В понедельник, 16 сентября в Москве ещё относительно тепло – плюс 14-15. Во вторник, 17 сентября столбики термометров опустятся до плюс 11. Начиная с этого дня и до конца недели на регион будут надвигаться дождевые тучи и новые порции арктического воздуха. Из-за этого средняя температура воздуха окажется сразу на 5-6 градусов ниже климатической нормы. При этом к выходным ожидается всего плюс 7-8 днём и плюс 2-5 ночью. В Московской области будет ещё холоднее. Так, по прогнозу Гисметео, в северных и восточных районах города, а также в Подмосковья местами ожидаются заморозки до минус 2-3 и первый снег.

Помимо резкого похолодания москвичей и гостей столицы на предстоящей неделе ждёт и чувствительное снижение атмосферного давления. Как предупреждают метеорологи, по Москве пройдет, так называемая барическая «пила». Другими словами, это резкие колебания давления (от 748 до 733 мм ртутного столба), которые окажут очень сильное влияние на метеозависимых и пожилых людей, а также на граждан, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

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