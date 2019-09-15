Главный чиновник Госдепа США по Европе посетит Москву

Филип Рикер – исполняющий обязанности помощника главы Госдепа США по Европы и Евразии – 17 сентября прилетит в Москву. Согласно официальной информации пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, в ходе визита в российскую столицу Рикер обсудит отношения между Вашингтоном и Москвой, передаёт РИА Новости.

В частности, известно, что дипломат встретится с членами Кабмина РФ, а также с представителями гражданского общества и с командой американского посольства в РФ.

При этом завтра Рикер посетит с официальным визитом Берлин, где у него запланирована встреча с главной МИД ФРГ.