Названы главные симптомы рака мозга

Российский нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга. По словам медика, к признакам онкологического заболевания мозга относятся хроническая головная боль, падение зрения, а также онемение конечностей, пишет «Вечерняя Москва»

При этом Кащеев отметил, самой опасной формой злокачественных образований головного мозга является глиобластома. Как пояснил врач, современная медицина пока не нашла способов лечения этой формы рака.

Медик также отметил, что причины развития этого вида рака, а также других злокачественных заболеваний неизвестны.

Ранее сообщалось, что Андрей Каприн – главный внештатный врач-онколог Министерства здравоохранения России – назвал основные факторы развития рака. Главной из них, по его словам, является курение. Кроме того, к образованию злокачественный образований приводит алкоголь, вирус папилломы и малоподвижный образ жизни.