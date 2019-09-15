Названы ключевые особенности нового российского корвета «Меркурий»

Александр Дадыкин – заместитель главного конструктора кораблей проекта 20386 – рассказал об уникальности российского корвета «Меркурий». По его словам, новый корвет будет отличаться улучшенными характеристиками, что позволит решать задачи не только в морской, но и в океанской зонах, передаёт РИА Новости.

При этом он рассказал, что изменения коснутся, прежде всего, особенностей конструкции корвета. На новых кораблях вертолёт станет храниться в опускаемом ангаре под верхней палубой, что позволит нагружать корвет модульным вооружением. При этом главным ударным оружием нового коробля станет ракетный комплекс «Уран».

Кроме того, на «Меркурии» будут предусмотрены системы подводного наблюдения. Также корабли оснастят комплектами торпед и антиторпед, поставят бесшумный винт регулируемого шага, что позволяет снизить до минимума шумность корабля.

Уже известно, что российские военные получат корвет «Меркурий» в 2022 году.