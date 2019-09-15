Преимущества перехода на тонких клиентов и терминальные решения

Внедрение и выбор тонкого клиента и терминальных технологий обеспечивает предприятиям целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами, используемыми на стандартных компьютерах:

• Быстрота развертывания. На подготовку рабочего места уходит десять минут. Для этого надо подключить терминал к электросети, и настройки загрузятся с сервера автоматически. Управлять всеми рабочими местами можно с использованием специальных программ с рабочего места администратора.

• Повышение безопасности корпоративной информации. В тонких клиентах нет никаких устройств для хранения и записи данных пользователем. Поскольку все данные хранятся на сервере, вероятность их похищения и вирусной атаки уменьшается. Чтобы повысить безопасность, можно использовать дополнительные средства, к примеру, usb-ключ, устройство считывания информации со смарт-карт или биометрическое устройство считывания отпечатков пальцев.

• Централизация администрирования. Поскольку в тонких клиентах нет программ, которые обслуживаются администратором, отпадает необходимость в их диагностике, регулярном обслуживании и обновлении. Кроме того, отпадает необходимость в использовании антивирусного программного обеспечения на рабочих местах. Все пользовательские программы размещаются на сервере, контроль за которым осуществляет системный администратор.

• Снижение совокупной стоимости владения. При переводе офиса на тонкие клиенты благодаря использованию централизованного администрирования и значительному уменьшению рабочего времени, затрачиваемого на обслуживание рабочих мест, стоимость использования рабочего места снижается на 80%. Кроме того, снижаются расходы на обучение персонала – необходимость в профессионалах высокой квалификации для сопровождения рабочих мест отпадает.

• Уменьшение расходов на IT-инфраструктуру. Благодаря снижению стоимости аппаратной части рабочее место обходится дешевле на 20%, благодаря снижению стоимости лицензий на пользовательское ПО – на 40%, благодаря снижению стоимости установки – на 80%.

• Уменьшение расходов на модернизацию. При использовании терминальных технологий вместо регулярной модернизации всех компьютеров на предприятии достаточно модернизировать лишь терминальный сервер. А поскольку в тонком клиенте нет движущихся частей, срок его эксплуатации в разы превосходит срок эксплуатации системного блока.

• Экономия электрической энергии. Количество потребляемого типовым тонким клиентом электричества в среднем в пятьдесят раз меньше, чем количество электричества, потребляемого системным блоком персонального компьютера. В обычном офисе на пятьдесят рабочих мест при потребляемой мощности одного системного блока триста ватт суммарная потребляемая мощность составляет пятнадцать киловатт. Чтобы поддерживать в офисе требуемую температуру летом, понадобятся сплит-системы с коэффициентом полезного действия около 2,5. То есть на отвод выделяемого системными блоками тепла потребуются дополнительные затраты электрической энергии в объеме шесть киловатт. В общей сложности расход электричества составит двадцать один киловатт. Если вместо обычных компьютеров в офисе на пятьдесят рабочих мест использовать терминалы, то суммарный объем потребляемой ими электрической энергии составит триста ватт, а для охлаждения офиса потребуется климатическое оборудование мощностью сто двадцать ватт, то есть общая потребляемая мощность составит пятьсот ватт. Таким образом, использование терминалов позволяет сэкономить двадцать с половиной киловатт.

• Снижение расходов на источники бесперебойного питания. Поскольку количество потребляемого типовым тонким клиентом электричества в среднем в пятьдесят раз меньше, чем при работе системного блока, одного ИБП хватит как минимум на десять терминальных рабочих мест.

• Снижение требований, предъявляемых к быстродействию локальной сети. При использовании тонких клиентов передача программ и информации по сети не производится, вместо того передается информация о движениях мышки, нажатии клавиш и обновлениях экрана. За счет этого обеспечивается высокая производительность, причем не только при использовании проводных, но и при использовании беспроводных сетей.