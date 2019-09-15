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Преимущества перехода на тонких клиентов и терминальные решения

Москва, 15.09.2019

Внедрение и выбор тонкого клиента и терминальных технологий обеспечивает предприятиям целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами, используемыми на стандартных компьютерах:

Быстрота развертывания. На подготовку рабочего места уходит десять минут. Для этого надо подключить терминал к электросети, и настройки загрузятся с сервера автоматически. Управлять всеми рабочими местами можно с использованием специальных программ с рабочего места администратора.

Повышение безопасности корпоративной информации. В тонких клиентах нет никаких устройств для хранения и записи данных пользователем. Поскольку все данные хранятся на сервере, вероятность их похищения и вирусной атаки уменьшается. Чтобы повысить безопасность, можно использовать дополнительные средства, к примеру, usb-ключ, устройство считывания информации со смарт-карт или биометрическое устройство считывания отпечатков пальцев.

Централизация администрирования. Поскольку в тонких клиентах нет программ, которые обслуживаются администратором, отпадает необходимость в их диагностике, регулярном обслуживании и обновлении. Кроме того, отпадает необходимость в использовании антивирусного программного обеспечения на рабочих местах. Все пользовательские программы размещаются на сервере, контроль за которым осуществляет системный администратор.

Снижение совокупной стоимости владения. При переводе офиса на тонкие клиенты благодаря использованию централизованного администрирования и значительному уменьшению рабочего времени, затрачиваемого на обслуживание рабочих мест, стоимость использования рабочего места снижается на 80%. Кроме того, снижаются расходы на обучение персонала – необходимость в профессионалах высокой квалификации для сопровождения рабочих мест отпадает.

Уменьшение расходов на IT-инфраструктуру. Благодаря снижению стоимости аппаратной части рабочее место обходится дешевле на 20%, благодаря снижению стоимости лицензий на пользовательское ПО – на 40%, благодаря снижению стоимости установки – на 80%.

Уменьшение расходов на модернизацию. При использовании терминальных технологий вместо регулярной модернизации всех компьютеров на предприятии достаточно модернизировать лишь терминальный сервер. А поскольку в тонком клиенте нет движущихся частей, срок его эксплуатации в разы превосходит срок эксплуатации системного блока.

Экономия электрической энергии. Количество потребляемого типовым тонким клиентом электричества в среднем в пятьдесят раз меньше, чем количество электричества, потребляемого системным блоком персонального компьютера. В обычном офисе на пятьдесят рабочих мест при потребляемой мощности одного системного блока триста ватт суммарная потребляемая мощность составляет пятнадцать киловатт. Чтобы поддерживать в офисе требуемую температуру летом, понадобятся сплит-системы с коэффициентом полезного действия около 2,5. То есть на отвод выделяемого системными блоками тепла потребуются дополнительные затраты электрической энергии в объеме шесть киловатт. В общей сложности расход электричества составит двадцать один киловатт. Если вместо обычных компьютеров в офисе на пятьдесят рабочих мест использовать терминалы, то суммарный объем потребляемой ими электрической энергии составит триста ватт, а для охлаждения офиса потребуется климатическое оборудование мощностью сто двадцать ватт, то есть общая потребляемая мощность составит пятьсот ватт. Таким образом, использование терминалов позволяет сэкономить двадцать с половиной киловатт.

Снижение расходов на источники бесперебойного питания. Поскольку количество потребляемого типовым тонким клиентом электричества в среднем в пятьдесят раз меньше, чем при работе системного блока, одного ИБП хватит как минимум на десять терминальных рабочих мест.

Снижение требований, предъявляемых к быстродействию локальной сети. При использовании тонких клиентов передача программ и информации по сети не производится, вместо того передается информация о движениях мышки, нажатии клавиш и обновлениях экрана. За счет этого обеспечивается высокая производительность, причем не только при использовании проводных, но и при использовании беспроводных сетей.

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