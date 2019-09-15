Виды и особенности антицеллюлитных средств

Для правильного выбора антицеллюлитных средств на сайте https://www.Moons.ru нужно знать, какие входящие в их состав ингредиенты на самом деле помогают справиться с данным дефектом кожи.
- Кофеин. После попадания в жировую клетку молекулы кофеина активизируют липолиз и улучшают циркулирование крови. Благодаря этому кожа делается ровной и гладкой.
- Экстракты морских водорослей. Они стимулируют вывод шлаков и токсинов, в результате чего кожа становится менее бугристой.
- Эфирные масла. Благодаря высоким дренажным свойствам они устраняют отеки. Наибольшую пользу приносят масла, полученные из можжевельника, кипариса и апельсина.
- Витамин А. Он отшелушивает поверхность эпидермиса и обеспечивает синтез коллагена. Благодаря этому кожа обновляется, становится более упругой и эластичной.
- Экстракты полезных растений. Они ускоряют обменные процессы и улучшают микроциркулирование крови, благодаря чему достигается повышение тургора кожи. В число таких растений входят хвощ, зверобой, боярышник, плющ, конский каштан.
- Эксфолианты. Они помогают выровнять бугры на поверхности кожи. К наиболее распространенным эксфолиантам относятся гликолевая и молочная кислоты.
Помимо состава антицеллюлитных средств, при выборе этих препаратов нужно ориентироваться на их консистенцию.
- Крем имеет вязкую плотную консистенцию и покрывает кожу относительно густо. Он впитывается достаточно долго, но именно благодаря данной особенности содержащиеся в нем полезные ингредиенты воздействуют наиболее эффективно. Поскольку в составе крема присутствуют увлажняющие ингредиенты и масла, он подходит для ухода за сухой и зрелой кожей. Антицеллюлитный крем следует наносить перед сном, в особенности зимой, когда сухость кожи повышена.
- Лосьон представляет собой жидкую субстанцию и впитывается быстрее крема. Это антицеллюлитное средство можно нанести и забыть. Лучше всего оно подходит для использования летом.
- Гель имеет приятную текстуру и быстро впитывается. Включаемые в его состав увлажнители являются легкими. В этих целях используются, к примеру, алоэ вера или растительные экстракты.
Все вышеперечисленные антицеллюлитные препараты особенно эффективны в комбинации с массажем. выполняемым вручную или при помощи специальных массажеров.