Виды и особенности антицеллюлитных средств

Для правильного выбора антицеллюлитных средств на сайте https://www.Moons.ru нужно знать, какие входящие в их состав ингредиенты на самом деле помогают справиться с данным дефектом кожи.

Кофеин. После попадания в жировую клетку молекулы кофеина активизируют липолиз и улучшают циркулирование крови. Благодаря этому кожа делается ровной и гладкой.

Экстракты морских водорослей. Они стимулируют вывод шлаков и токсинов, в результате чего кожа становится менее бугристой.

Эфирные масла. Благодаря высоким дренажным свойствам они устраняют отеки. Наибольшую пользу приносят масла, полученные из можжевельника, кипариса и апельсина.

Витамин А. Он отшелушивает поверхность эпидермиса и обеспечивает синтез коллагена. Благодаря этому кожа обновляется, становится более упругой и эластичной.

Экстракты полезных растений. Они ускоряют обменные процессы и улучшают микроциркулирование крови, благодаря чему достигается повышение тургора кожи. В число таких растений входят хвощ, зверобой, боярышник, плющ, конский каштан.

Эксфолианты. Они помогают выровнять бугры на поверхности кожи. К наиболее распространенным эксфолиантам относятся гликолевая и молочная кислоты.

Помимо состава антицеллюлитных средств, при выборе этих препаратов нужно ориентироваться на их консистенцию.

Крем имеет вязкую плотную консистенцию и покрывает кожу относительно густо. Он впитывается достаточно долго, но именно благодаря данной особенности содержащиеся в нем полезные ингредиенты воздействуют наиболее эффективно. Поскольку в составе крема присутствуют увлажняющие ингредиенты и масла, он подходит для ухода за сухой и зрелой кожей. Антицеллюлитный крем следует наносить перед сном, в особенности зимой, когда сухость кожи повышена.

Лосьон представляет собой жидкую субстанцию и впитывается быстрее крема. Это антицеллюлитное средство можно нанести и забыть. Лучше всего оно подходит для использования летом.

Гель имеет приятную текстуру и быстро впитывается. Включаемые в его состав увлажнители являются легкими. В этих целях используются, к примеру, алоэ вера или растительные экстракты.

Все вышеперечисленные антицеллюлитные препараты особенно эффективны в комбинации с массажем. выполняемым вручную или при помощи специальных массажеров.