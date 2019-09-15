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Виды и особенности антицеллюлитных средств

Москва, 15.09.2019
Практика свидетельствует о том, что наибольшую пользу в борьбе с целлюлитом приносят физические нагрузки и изменение питания. Тем не менее, применение косметических средств и процедур облегчает достижение желаемой цели.
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Для правильного выбора антицеллюлитных средств на сайте https://www.Moons.ru нужно знать, какие входящие в их состав ингредиенты на самом деле помогают справиться с данным дефектом кожи.

  • Кофеин. После попадания в жировую клетку молекулы кофеина активизируют липолиз и улучшают циркулирование крови. Благодаря этому кожа делается ровной и гладкой.
  • Экстракты морских водорослей. Они стимулируют вывод шлаков и токсинов, в результате чего кожа становится менее бугристой.
  • Эфирные масла. Благодаря высоким дренажным свойствам они устраняют отеки. Наибольшую пользу приносят масла, полученные из можжевельника, кипариса и апельсина.
  • Витамин А. Он отшелушивает поверхность эпидермиса и обеспечивает синтез коллагена. Благодаря этому кожа обновляется, становится более упругой и эластичной.
  • Экстракты полезных растений. Они ускоряют обменные процессы и улучшают микроциркулирование крови, благодаря чему достигается повышение тургора кожи. В число таких растений входят хвощ, зверобой, боярышник, плющ, конский каштан.
  • Эксфолианты. Они помогают выровнять бугры на поверхности кожи. К наиболее распространенным эксфолиантам относятся гликолевая и молочная кислоты.

Помимо состава антицеллюлитных средств, при выборе этих препаратов нужно ориентироваться на их консистенцию.

  • Крем имеет вязкую плотную консистенцию и покрывает кожу относительно густо. Он впитывается достаточно долго, но именно благодаря данной особенности содержащиеся в нем полезные ингредиенты воздействуют наиболее эффективно. Поскольку в составе крема присутствуют увлажняющие ингредиенты и масла, он подходит для ухода за сухой и зрелой кожей. Антицеллюлитный крем следует наносить перед сном, в особенности зимой, когда сухость кожи повышена.
  • Лосьон представляет собой жидкую субстанцию и впитывается быстрее крема. Это антицеллюлитное средство можно нанести и забыть. Лучше всего оно подходит для использования летом.
  • Гель имеет приятную текстуру и быстро впитывается. Включаемые в его состав увлажнители являются легкими. В этих целях используются, к примеру, алоэ вера или растительные экстракты.

Все вышеперечисленные антицеллюлитные препараты особенно эффективны в комбинации с массажем. выполняемым вручную или при помощи специальных массажеров.

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