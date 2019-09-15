Виды и особенности противопожарных витражей

Одним из таких современных новшеств, совмещающих в себе стиль и безопасность, стали противопожарные витражи, подробнее о которых можно узнать здесь.

Для чего они нужны

Противопожарные витражи – комплексное решение, которое помогает строителям решать ряд проблем:

сдерживать распространение огня и дыма при пожаре,

обеспечивать жесткость конструкции здания,

снижать уровень шума,

уменьшать потери тепла в холодное время года,

повышать уровень освещенности в помещении.

В силу своих уникальных особенностей, такие витражи применяются при строительстве большинства административных или офисных центров, художественных галерей, стадионов и других нежилых зданий. Таким образом, объект становится более пожароустойчивым, не теряя во внешнем виде.

Конструкция и виды

Основа витража – закаленное, ударопрочное многослойное стекло, которое выдерживает высокие температуры и сильное физическое воздействие. Крепится стекло на несущую рамную конструкцию, состоящую из стального проката. Внешняя часть этой конструкции состоит из стального или алюминиевого профиля, который дополнительно покрывают лаками, красками или другими химическими составами, повышающими его стойкость к высоким температурам.

Противопожарные витражи различаются по своей форме, либо по месту, где будут установлены.

По форме:

Определенной геометрической фигуры (квадрат, прямоугольник);

Изогнутые, выполненные в виде арки;

Сплошные, безрамные.

По типу использования:

Внешние витражи, которые устанавливаются на фасадах зданий, оборудованные системами проветривания и открывания;

Внутренние витражи, которые устанавливаются в небольшие проемы внутри помещения в качестве противопожарных перегородок.

Требования

При производстве противопожарных витражей необходимо утвержденное и согласованное ТУ для серийного производства, так как определенных государственных стандартов производства нет. Это необходимо для допуска витражей к испытаниям и получения сертификации.

При установке строительной организации необходимо получить лицензионное разрешение от МЧС, которое позволит монтировать огнестойкие конструкции. Как правило, весь технический сервис витражей состоит в ремонте поврежденного остекления при сильном физическом воздействии.