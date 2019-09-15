Виды и особенности противопожарных витражей

Одним из таких современных новшеств, совмещающих в себе стиль и безопасность, стали противопожарные витражи, подробнее о которых можно узнать здесь.
Противопожарные витражи – комплексное решение, которое помогает строителям решать ряд проблем:
В силу своих уникальных особенностей, такие витражи применяются при строительстве большинства административных или офисных центров, художественных галерей, стадионов и других нежилых зданий. Таким образом, объект становится более пожароустойчивым, не теряя во внешнем виде.
Основа витража – закаленное, ударопрочное многослойное стекло, которое выдерживает высокие температуры и сильное физическое воздействие. Крепится стекло на несущую рамную конструкцию, состоящую из стального проката. Внешняя часть этой конструкции состоит из стального или алюминиевого профиля, который дополнительно покрывают лаками, красками или другими химическими составами, повышающими его стойкость к высоким температурам.
Противопожарные витражи различаются по своей форме, либо по месту, где будут установлены.
По форме:
По типу использования:
При производстве противопожарных витражей необходимо утвержденное и согласованное ТУ для серийного производства, так как определенных государственных стандартов производства нет. Это необходимо для допуска витражей к испытаниям и получения сертификации.
При установке строительной организации необходимо получить лицензионное разрешение от МЧС, которое позволит монтировать огнестойкие конструкции. Как правило, весь технический сервис витражей состоит в ремонте поврежденного остекления при сильном физическом воздействии.