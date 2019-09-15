Выбираем автосалон: как купить машину и потом не пожалеть

Кроме того, если покупка осложняется непредвиденными проблемами, то именно с продавцом их и предстоит решать.

Основные отличая автосалонов

Как правило, клиенты приезжают в автосалон несколько раз. Поэтому расположение салона играет важную роль в принятии решения о покупке авто. Большинство покупателей не готовы ездить на другой конец города, и выбирают дилеров, таких как Юг-Авто Центр Майкоп, находящихся поблизости.

В автосалон придется наведаться чтобы:

впервые посетить дилера и вживую увидеть выбранный автомобиль;

осуществить тест-драйв;

внести предоплату;

забрать купленное авто.

Редко кто из клиентов совершает все эти действия за одно посещение дилерского центра.

В крупных городах ассортимент более широкий и нередко условия продажи выгоднее. Поэтому многие специально приезжают за несколько километров для покупки автомобиля.

Производитель строго регламентирует работу дилеров. Каждый продавец должен соответствовать единым корпоративным стандартам. Здание автосалона, внешний вид сотрудников, оформление вывесок — все должно соответствовать определенным нормам и требованиям производителя.

Правила распространяются на все салоны, однако не везде их неукоснительно соблюдают.

В каком случае следует задуматься о смене места покупки автомобиля:

слишком долгое ожидание свободного сотрудника;

некорректное поведение менеджера;

непрофессионализм сотрудников.

Каждый продавец стремится привлечь покупателя. Для этого автосалоны проводят многочисленные акции. В одном салоне могут предложить хорошую денежную скидку, в другом дадут возможность получить в подарок различные опции. В хорошем салоне покупатель всегда может отказаться от любых допуслуг.

Некоторые дилеры дарят туристические путевки или предлагают воспользоваться льготными условиями страхования. Есть автосалоны, где клиентам даже могут позволить торговаться, если видят решимость покупателя и его заинтересованность в покупке.

Даже самый современный и привлекательный внешне автосалон может оказывать некачественные услуги.

Внимательно присмотрись к салонам и задумайтесь о смене места приобретения авто в случае:

если навязывается дополнительное оборудование;

если старое авто продается под видом нового;

если сотрудник старательно рекомендует дорогую комплектацию;

если срываются сроки поставки.

Чтобы не ошибиться в выборе автосалона, желательно ознакомится с отзывами о нем, размещенными на специализированных автофорумах. Если есть знакомые, приобретавшие автомобиль у какого-то конкретного дилера, то их совет также не будет лишним.

Официальный дилер

При покупке машины у «серых» продавцов нередко возникают проблемы. Приобретать автомобиль желательно у официального представителя производителя. Список официальных дилеров можно узнать по единому телефону компании или на ее сайте. Дилеры крупных концернов выбираются производителем очень тщательно, и их работа контролируется.

Дилеры одного производителя нередко награждаются различными сертификатами. Также на официальном сайте компании зачастую отображаются рейтинги продавцов. Дилер, награжденный за хорошую работу или имеющий высокий рейтинг, заслуживает доверия.

Менеджер — лицо автосалона

Сразу же после появления в салоне клиента, к нему должен подойти менеджер. Это неукоснительное правило работы хорошего автосалона.

Если же покупатель остается без внимания сотрудников, то это, как правило, связано с двумя причинами:

в салоне нехватка персонала;

персонал плохо обучен либо не налажена система обслуживания.

Что бы не являлось причиной отсутствия рядом с клиентом сотрудника в первые минуты нахождения его в автосалоне, можно смело говорить о том, что в дальнейшем возникнет еще ни одна проблема.

Грамотная работа менеджера автосалона подразумевает:

выяснение потребностей клиента;

предложение выбора, а не навязывание определенной марки;

владение всей информацией об автомобиле;

уважительное отношение к покупателю.

Чаще всего с клиентом работает один и тот же сотрудник на протяжении всего процесса покупки. Если по каким-либо причинам он не устраивает покупателя, администрация должна сразу же предоставить клиенту другого менеджера.

Возможность осмотреть автомобиль изнутри и тест-драйв

В хорошем автосалоне клиент может свободно садится в понравившееся авто. Машины у таких дилеров представлены в различных комплектациях, что дает покупателю возможность выбрать наиболее подходящую.

Тест-драйв позволяет прочувствовать разницу в работе двигателей. Клиент хорошего автосалона всегда может позволить себе опробовать машину на дороге.

Перед поездкой в автосалон желательно позвонить туда, и удостовериться, что выбранный автомобиль есть в наличии.