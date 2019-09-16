Эксперты Forbes составили рейтинг богатейших компаний России

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг 200-х самых богатых компаний нашей страны по итогам 2018 года.

Возглавляет это список нефтяная компания «Лукойл», её выручка составила 8 трлн руб. На втором месте с выручкой меньше в 4 раза раз чем у лидера – «Сургутнефтегаз», на третьем – X5 Retail Group. В пятёрке самых богатых компаний прошлого года также «Магнит» и «Татнефть».

При этом как отмечают эксперты Forbes, в ТОП-200 этого рейтинга почти не осталось негосударственных нефтяных компаний. Сейчас их всего 15. Однако на них приходится 30% выручки всех представителей списка и все они в 2018 году показали солидный рост. В частности, «Нефтис» выросла сразу на 62%.

Но самый чувствительный рост – более чем на 60% – продемонстрировали угольные компании. Здесь свой уверенный лидер – кампания «Сибирский антрацит», прирост выручки которой составил почти 145%.

Также уверенно растут строительные компании (плюс 41%). Лидером роста в этой отрасли стал «Инград», выручка которого увеличилась сразу на 251%.

Чуть меньше рост в других отраслях. Например, в лесной промышленность средний рост выручки составил 36,8%, в IT – 24%, машиностроение – 22,2%. Наименьший рост выручки зафиксирован в электроэнергетике (5,8%), телекоммуникации (5,3%) и туризме (3,7%).