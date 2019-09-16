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А по ОФЗ мы молодца

Москва, 16.09.2019
Доля иностранце в ОФЗ вновь приблизилась к историческому потолку
#Рынок ОФЗ
#Экономика
  • А по ОФЗ мы молодца

Первый вице-премьер РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов (в центре) на пленарной сессии "Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты" Московского финансового форума в ЦВЗ Манеж

Артем Геодакян/ТАСС

 

Большая доля

 

Как заявил глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский в кулуарах Московского финансового форума, доле иностранных инвесторов в российские ОФЗ некуда расти. «Она — доля иностранных инвесторов в ОФЗ — большая и так. Я не думаю, что сейчас просматриваются предпосылки какого-то значительного роста. Треть рынка — это уже много», — передает агентство ТАСС слова Константина Вышковского.  «Можно говорить о некой стабилизации этого рынка», — считает он.

Глава департамента добавил, что также нет предпосылок для увеличения объема программы внутренних займов. «И так действует механизм, который позволяет перераспределять эти объемы между программами. Объем программы внутренних заимствований уже значительный», — заключил Вышковский.

Надо добавить, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ, перевалившая в 2013 году за 25% достигавшая весной прошлого года 34,5% (по данным ЦБ РФ), действительно, видимо, близка к естественному рубежу. При этом рынок ОФЗ достаточно динамично растет. В середине прошлого года он перевалил за семь триллионов рублей, в этом году (в мае)— за восемь, достигнув на 1.08.2019 г. 8,6 трлн руб. То есть, по совокупности данных, российские риски внешними инвесторами оцениваются сейчас, как незначительные. По этому поводу, впрочем, есть почти противоположные мнения.

 

Мимо России не пройдут

 

Как напоминает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, на прошлой неделе Минфин впервые за полтора месяца не разместил весь объем ОФЗ, который был предложен участникам рынка. Ведомство реализовало бумаг на сумму в 14,6 млрд, несмотря на высокий спрос инвесторов — 38 млрд рублей. Дело в том, что цена большинства заявок не устроила регулятора: на данный момент Минфин выполняет свой план по привлечению, а значит, вполне может переждать текущую нестабильность на финансовом рынке без какого-либо ущерба для себя.

Следующий аукцион произойдет в более подходящее время: ЕЦБ снизил ставку до -0,5%, а Банк Японии планирует в ближайшее время сократить и так отрицательные ставки вслед за европейцами. Вероятнее всего, ФРС США не останется в стороне и также смягчит монетарную политику на встрече 17-18 сентября.

Долгосрочным инвесторам становится все сложнее зарабатывать: около 13 трлн в государственных бумагах сейчас имеют отрицательную реальную доходность. В таких условиях стоит ожидать дальнейшего притока капитала в активы развивающихся стран, среди которых наибольшей привлекательностью обладают российские инструменты - реальная доходность порядка 4%, говорит Геннадий Николаев. Низкий госдолг, высокий кредитный рейтинг, относительно стабильный курс — все это способствует спросу на ОФЗ.

При этом, добавляет аналитик, негативные новости, такие как ввод новых антироссийских санкций или запрет на покупку еврооблигаций, не оказывают существенного влияния на позиции инвесторов. С начала 2019 года доля нерезидентов восстанавливается после падения в конце 2018 года до минимальных уровней, когда она составила 24,4%. Дальше все будет зависеть от политики Минфина: если ведомство сохранит предложение бумаг на текущем уровне, то объем иностранного капитала вполне может вырасти до 32% к началу 2020 года.

 

Пройдут широкими шагами?

 

«Я согласен с господином Вышковским: наплыва иностранных инвесторов в ОФЗ в ближайшее время не будет, для этого нет ни внешних, ни внутренних предпосылок, – говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. –  На внешних рынках средний инвестор видит в наших облигациях повышенный риск, а напряженная международная обстановка наоборот, побуждает его от риска бежать».

Атаки на нефтяные объекты, дезинтеграция ЕС, постоянное напряжение на Ближнем Востоке — все это будет подогревать спрос на защитные активы, к которым гособлигации развивающихся стран, в том числе и российские, уж точно не относятся. А относится, по словам эксперта, золото, которое за последние 12 месяцев подорожало на 25%. Возможно, относятся литий и платина. И, конечно, US Treasuries.

Среди внутренних предпосылок, тормозящих покупки инвесторов в ОФЗ — слабый экономический рост 1,5-1,8% роста в год при том, что для развивающейся страны нашего уровня нормально расти на 3-5%. Тем более что за последние 10 лет развивающиеся страны выросли на 55%, а мы — только чуть больше 6,5%. Средний массовый российский инвестор предпочтет банковский депозит — как инвестиционный инструмент, к тому же застрахованный государством — ценной бумаге, которая, с его точки зрения непредсказуемо колеблется в цене и непонятно, где находится. Про депозит ему кажется, что он понимает, где и в каком виде находятся его деньги, хотя это тоже не совсем так.

 

Стабильность нам по плечу

 

Падение реальных доходов в течение последних 5 лет на 11% во многом выкосило потенциальных инвесторов, которые пытаются поддержать уровень жизни с помощью кредитов и построения личных кредитных-долговых пирамид, а не думают об инвестировании. Те «иностранные» инвесторы, о которых принято говорить, что они занимают 30% рынка ОФЗ, на деле тоже могут быть россиянами, покупающими госдолг через офшоры: формально они иностранцы, но фактически нет.

По мнению Антонова, слова господина Вышковского могут быть вырваны из контекста: он, говоря об ОФЗ, скорее всего, комментировал это в контексте других тем, а получается так, что его трактуют как настроенного пессимистично в отношении перспектив рынка госдолга. Данный рынок действительно стабилизировался, и эта стабильность не только в нем, она во всей экономике. Это следствие макроэкономической политики, эта стабильность — это то, что нравится многим экономическим агентам, они на ней строят свои прогнозы и свои бизнес-схемы.

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