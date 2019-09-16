Кардиолог рассказал, в каком положении лучше не спать

Самым опасным и вредным положением для сна является сон «сидя», рассказал главный крымский кардиолог Минздрава Валерий Садовой. Рекомендации врач сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму». Также врач сообщил, что полезней всего спать на спине. От сна на боку страдает позвоночник, поза для сна «на животе повышает внутрибрюшное давление», продолжил врач.

Любители подремать сидя рискуют получить отеки ног из-за увеличения внутрибрюшного давления, что может повлечь за собой такие заболевания, как варикоз или тромбоз. Помимо этого такой сон плохо влияет на сосуды и сердечную мышцу.

Люди, у которых есть привычка спать на спине, меньше страдают от повышенного давления, а также чувствуют себя после пробуждения более бодрыми и счастливыми.

Садовой также рассказал, что для организма важен не сон в конкретное время суток, а суммарное количество часов сна в сутки.