Крым может получить второе официальное название

Власти Крыма поддерживают идею о переименовании Республики Крым в Республику Крым –Тавриду. Об этом, в частности, заявил вице-премьер республики, постоянный представитель полуострова при президенте РФ Георгий Мурадов. Чиновник напомнил, что после того, как Российская Федерация стала независимым государством сразу в нескольких регионах страны наряду с устоявшимся названием стали применять историческую часть.

«Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов РФ, – цитирует Мурадова «Российская газета».

Поэтому, по его мнению, ему очень нравится инициатива греков Тавриды, которые предложили использовать в названии республики наряду с имеющимся ещё добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым – Таврида.

«Конечно, данный вопрос касается всей общественности пролустрова, но если эта инициатива греков будет поддержана, то с этой инициативой можно будет уже выходить на уровень обсуждения в Госсовет Крыма и другие органах власти», – резюмировал вице-премьер.

Ранее стало известно, что председатель национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать Республику Крым в Республику Крым – Тавриду. По его мнению, это позволит укрепить российский статус полуострова.