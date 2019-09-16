Курс доллара: курс рубля резко изменится

На прошедшей неделе российский рубль существенно укрепился к доллару и евро, после падения, которое продолжалось почти весь август и начало сентября. Так, 13 сентября на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 64,25 руб., просев за неделю на 1,52 руб. Много потерял за 7 дней евро, подешевев на 1,49 руб. – до 71,13 руб.

По мнению большинства экспертов, столь мощный рост нацвалюты произошел на фоне положительной динамики большинства валют emerging markets, вызванной оптимизмом относительно перспектив торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Напомним, 13 сентября агентство «Синьхуа» со ссылкой на Минторговли Поднебесной, сообщало, что правительство КНР уже приняло решение возобновить покупку соевых бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США, освободив эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин. Ранее появилась информация, что администрация Белого дома рассматривает возможность заключения временного соглашения с Китаем, которое позволит Вашингтону избежать запланированного на конце 2019 года повышения пошлин на популярные потребительские товары, в том числе на смартфоны и ноутбуки.

Как подчёркивают эксперты, всё это вызвало мощный интерес к рисковым активам, к которым относится и рубль. Также за нацвалюту сыграло и смягчение политики европейского центробанка и других менее крупных мировых регуляторов. Рынки сейчас ждут, что вслед за ЕЦБ, который сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, понизив при этом ставку по депозитам с минус 0,4% до минус 0,5%, смягчит кредитно-денежную политику и ФРС. Напомним заседание Федрезерва состоится уже на этой неделе. Эксперты, как и трейдеры уверены, что заседание американского центробанка завершится снижением ставки по кредитным средствам на 0,25 п.п. – до 1,75-2%.

Всё это может привести к укреплению рубля к основным резервным мировым валюта. В этом, в частности, уверены аналитики FxPro, которые предполагают, что, как минимум до 1 октября, когда состоится новая встреча представителей Вашингтона и Пекина, рубль будет продолжать своё восхождение, отбросив доллар к уровню 64,25-64,00, а евро — к 71,00-70,50 руб., что будет очень близко к минимумам этого года.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напомнил, что на прошлой неделе рубль набрал более 2,2% по отношению к доллару. Таким образом, как подчеркнул он, рост нацвалюты за прошедшие 7 дней стал самым большим среди аналогов на развивающихся рынках.

«Прибыль кэрри от рубля: 1D 0.64%; MTD 4.01%; с начала года 12.38%. С его положительной реальной доходностью, отрицательным чистым долгом и профицитом бюджета рубль выглядит сейчас чрезвычайно привлекательным для кэрри-трейда. Поэтому и на этой неделе нацвалюта продолжит свой рост, укрепившись ближе к уровню 64 руб. за доллар и к 71 руб. за евро», – предположил эксперт.

Владимир Рожанковский из «Международного финансовая центра» подчёркивает, что рубль остаётся волатильным на фоне большого потока противоречивых внешних сигналов. Однако волатильность, по его мнению, не тождественна слабости. При этом эксперт считает, что многие фундаментальные факторы в целом благоволят нацвалюте. В частности, продолжается рост цен на золото; ещё в прошлом месяце России был повышен кредитный рейтинг со стороны Fitch Ratings; в последние недели Минфин РФ размещает очередные транши ОФЗ с неплохими результатами. Поэтому игра против отечественной валюты, как предполагает Рожанковский, сейчас по большому счёту ничем не обоснована, а курс рубля к доллару на этой неделе останется ниже 65.

В понедельник курс рубль окажется под воздействием мощного фактора - резкого роста цен на нефть.

Цена нефти Brent на открыти торгов в Азии подскочила на 19,6%, достигая 71,95 доллара за баррель на новостях о ЧП в Саудовской Аравии, где в субботу атаке подверглись ключевые нефтяные объекты, из-за чего добычу пришлось сократить более чем вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Рынок растерял часть роста после того, как президент США Дональд Трапм объявил о готовности начать распродажу нефти из стратегического резерва, где на начало сентября находилось 645 млн баррелей.

Российская валюта уже пробила уровень 64 рубля за доллар в понедельник на международных торгах в Лондоне, прибавляя 0,4%. На открытии торгов Московоской биржи рубль также резко укренпился - курс доллара снизился на 63 копейки - до до 63,70 руб., курс евро упал на 80 копеек - до 70,48 руб.