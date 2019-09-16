На чем цена нефти успокоится

Никогда такого не было, и вот опять

Неделя для рынка нефти началась с резкого взлета котировок: на открытии сессии в Азии цена сорта Brent подскочила на 10%, до 66,45 доллара за баррель. Таким образом инвесторы отреагировали на происшедшее на выходных в Саудовской Аравии. Там подверглись атаке два крупнейших нефтеперегонных завода. Из-за этого страна была вынуждена остановить порядка 60% нефтедобычи, или лишить рынок 5,7 млн баррелей в день.

Напомним, что 14 сентября НПЗ Саудовской Аравии были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В затянувшемся вооруженном конфликте с ними Эр-Рияд возглавляет арабскую коалицию

В результате цены на нефть, пишет Finanz, подскочили до отметки 70 долларов за баррель, которой в последний раз касались в мае, а затем пробили ее и ускорили рост до 19,6%, показав локальный пик на уровне 71,95. Взлет цен стал рекордным за всю историю торгов фьючерсами на Brent, которые ведутся с 1988 года. Торги контрактами на WTI начались скачком цены на 9,4%, до 60,16 доллара, который меньше чем за минуту превратился в ралли на 16,5%, до 63,89 доллара.

Официальные представители Саудовской Аравии заверили, что экспорт нефти не пострадает и будет компенсирован резервами из госхранилищ. Но, пишут СМИ, очевидно, что надолго их не хватит: общий объем — 76 млн баррелей — позволит протянуть только 13 дней. Рынок паникует, поскольку достоверной информации о том, сколько продлится форс-мажор, на данный момент нет, а именно это интересует всех в первую очередь.

Сильно выше хода нет

С рынка выпало единовременно до 6% от всего объёма мировой добычи, отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Плюс США успели моментально и без разбирательств обвинить в атаке дронов Иран, что нагнетает истерию ещё сильнее - именно в этом, а не в выпадении объёмов, заключены главные геополитические риски в Заливе. Хватит ли политической воли Эммануэлю Макрону и другим европейским лидерам, чтобы, как ни в чем не бывало, снова сесть за стол переговоров с представителями Ирана, не обращая внимания, что американские «патроны» заранее назначили во всём виновным Тегеран?

Многие эксперты после выдвинутых обвинений оценивают шансы на возвращение и допуск в полной мере иранских поставок как близкие к нулю, рассказывает эксперт. Фактически это дезавуирует тему, на которой нефтяные цены, собственно, на днях снижались: о якобы готовности команды Трампа ослабить в отношении Ирана санкционную хватку после отставки советника Болтона. Возникла ситуация, когда одновременно с очевидной угрозой дефицита топлива на рынке, в моменте отпали ещё и почти все предыдущие поводы для давления на нефтяные цены вниз. Неудивительно, что такой кумулятивный эффект вызвал поистине гигантский разовый скачок котировок вверх.

На какое-то время уже гружёные топливом и находящиеся в море танкеры, конечно, поддержат согласованные ранее поставки, но полностью заместить саудовскую недостачу на более длительный срок никто не сможет, полагает Петр Пушкарев. Из выпавших объёмов на рынок быстро вернутся сейчас не более чем 1,5-2 млн баррелей: связанные с тем, что определённая часть утраченной добычи в Саудовской Аравии была остановлена в результате мер технической предосторожности, а не разрушений. Однако на полное восстановление инфраструктуры до прежнего состояния у саудитов уйдут, скорее всего, не дни, а недели.

Имеющиеся условия в России позволяют увеличивать добычу медленно и плавно, но не резкими скачками, а значит, дополнительную прибыль российский нефтяной сектор сможет получить, разумеется, напрямую от выигрыша в цене, но вряд ли за счёт расширения своей доли рынка. Резервные мощности, позволяющие сразу нарастить поставки, есть на сегодня, пожалуй, лишь у Ирана, Венесуэлы и у американских сланцевиков — и, вероятно, их активность увеличится, но точно не покроет полностью потребность.

По всей видимости, ожидает Петр Пушкарев, как минимум до середины октября слои цен 63-64 долларов за баррель по Brent и 57-58 долларов по техасской WTI выступят в качестве плотной подушки, поддерживающей нефтяные котировки снизу. И если цены будут, снижаясь, все-таки до низа этих слоев дотягиваться, то там нефтяные контракты встретят достаточный интерес со стороны покупателей. Таким образом, эффект сравнительно высоких цен продлится какое-то время, даже если дальнейшего переплетения всего клубка конфликта и не случится.

Но вот сильно выше уже достигнутых сегодня на открытии рынка пиков цены могут и не подняться, считает аналитик. Ценовые разрывы на открытии и так по размеру оказались гигантские, рекордные за всю историю наблюдений. И какой бы беспрецедентной ни была произошедшая атака на добывающие мощности Саудовской Аравии, их, безусловно, восстановят. А также наверняка в определённый момент рынки «вспомнят» и про безраздельно царившие все лето опасения, что мировой спрос на энергоресурсы может быть вскоре ограничен из-за угрозы торговых войн и сжатия товарооборотов на фоне общего замедления скоростей роста глобальной экономики.

Не будем забывать, добавляет Петр Пушкарев, что и иранские объёмы по большому счёту никуда не уходили с «серого» рынка поставок, а, скорее, формально перестали учитываться статистикой международных организаций. Если же и европейцы в рамках формата «5+1», то есть без США, осмелятся реализовать уже открыто высказанные предложения Франции о кредитной линии на 15 млрд евро для Ирана под залог нефти, то есть фактически о покупке иранской нефти за предоплату в обход санкций, то вряд ли на нефтяном рынке действительно надолго, до ноября или до декабря, задержатся сегодняшние, вызванные шоковыми новостями завышенные котировки.

Что война, что «Дружба»

Исходя из оценок запасов нефти в Саудовской Аравии, если на устранение последствий атаки уйдет до двух недель, то компенсировать выпадающие объемы поставок на мировой рынок Саудовская Аравия сможет из своих запасов, не нарушая параметры спроса и предложения нефти, заложенные в ее сентябрьском прогнозе, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Если же для устранения последствий атаки потребуется большее время, то каждая неделя, при таком развитии событий будет стоить мировому производству 0,387 млн баррелей дополнительного дефицита по итогам текущего квартала. В результате, если устранения последствий атаки займет 5 недель – исходя из уровня добычи ОПЕК на сентябрь и прогнозов добычи стран вне ОПЕК (которая, как ожидается, должна вырасти в четвертом квартале на 1,29 млн баррелей в день, мб/д) дефицит предложения нефти на рынке по итогам четвертого квартала вырастет на 0,2 мб/д, с 1,79 мб/д в третьем квартале до 1,9 м/бд.

Для рынка нефти это повышение является заметным, но не слишком значимым, оно эквивалентно изменениям годового прироста цен на нефть в десятые доли процента. Однако, отмечает эксперт, годовая база расчетов прироста цен на нефть в четвертом квартале очень низкая.

В рамках позитивных прогнозов в ИК «Фридом Финанс» закладывают сценарии подобных факторов, поддерживающих цены на нефть (аналогом здесь выступает недавнее загрязнение нефтепровода «Дружба») и ожидают цен на нефть на уровне 63 и 80 долларов за баррель Brent в четвертом квартале 2019 и первом квартале 2020 года. Эти прогнозы учитывают динамику реального спроса – предложения нефти и влияние на цены монетарных факторов.

Однако, базовый прогноз ниже, говорит Александлр Осин: он составляет 59,5 и 78,3 долларв за баррель. Этот прогноз отражает как относительную слабость прогнозов прироста мировой экономики, так и риски нерыночного политико-финансового и регулятивного воздействия на производителей, по аналогии с событиями 2011 – 2015 гг.. Тогда инвестиционные и торговые структуры товарного рынка подверглись существенному давлению со стороны регулирующих структур.