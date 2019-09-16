Нефтяной шок

В ночь на субботу атаке с воздуха подверглись нефтяные объекты в Саудовской Аравии: нефтеперерабатывающий завод в Абкайке недалеко от побережья Персидского залива и нефтяное месторождение Хурайс, находящееся к востоку от Эр-Рияда. Все они принадлежат государственной нефтяной компании Aramco. В результате атаки, как сначала сообщило МВД КСА, беспилотников вспыхнули пожары.

Ответственность за нападения взяли на себя хуситы, йеменские повстанцы, ведущие борьбу против международной коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд. Однако в Вашингтоне и Эр-Рияде объявили виноватым Иран. Заявления Тегерана о непричастности к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии никто на Западе, конечно, слушать не стал. Так же, как не стали слушать представителя хуситов Яхьи Сари в эфире спутникового новостного канала Al-Masirah, заявившего об атаке десяти хуситских беспилотников и пообещавшего продолжить нападения до тех пор, пока Эр-Рияд не прекратит войну в Йемене.

Затишье в отношениях между США и ИРИ продлилось недолго. Госсекретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество решительно осудить очередной "акт агрессии" Ирана, а Тегеран в ответ пригрозил нанести ракетные удары по американским военным объектам, расположенным в радиусе двух тысяч километров от Ирана.

Обвинения в адрес Тегерана Вашингтон строит на том, что в нападении участвовали не беспилотники, а крылатые ракеты Quds-1, которые делаются на основе иранских ракет Soumar. Они есть у хуситов и уже неоднократно использовались ими при обстрелах Саудовской Аравии, но в этот раз ракеты прилетели, утверждают саудиты и американцы, не с юга, из Йемена, а с северо-запада, из Ирака или Ирана. Что же касается заявлений хуситов, то об этом их попросил, считают в Вашингтоне и Эр-Рияде, Тегеран. Хуситы, по их версии, естественно, не стали возражать своим покровителям. К тому же, успешная атака на врага им на руку, потому что повысит их авторитет в стране.

Ударам подверглись 19 объектов. Пожары были быстро локализованы и со временем потушены, но в результате нападения добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое. В Эр-Рияде обещают очень быстро восстановить добычу. Тем не менее, атака привела к резкому повышению цен на нефть. Некоторые эксперты не исключают, что цены могут достичь 100 долларов за баррель, но такие цены, конечно, долго не продержатся. Президент Трамп разрешил использовать стратегические запасы нефти США, чтобы компенсировать потерю саудовской нефти и успокоить биржи.

КСА добывает 9,8 млн баррелей нефти в сутки. На Абкайк приходится, по данным ВВС, до 7% мировой добычи нефти, а Хурайс – 1%.