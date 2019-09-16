Глава офиса Зеленского назвал часть депутатов от «Слуги народа» сумасшедшими

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «ВВС News Украина» заявил, что в пропрезидентской парламентской фракции «Слуга народа» есть психически больные народные депутаты.

Корреспонденты ВВС задали Богдану вопрос о недавнем бунте в партии Зеленского «Слуга народа» вызванном законопроектом, предусматривающим лишение мандата депутата, не проголосовавшего в соответствии с решением фракции. Часть депутатов от «Слуги народа» заявили, что офис президента хочет превратить их в «ручных животных».

«Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества… Кто-то себя чувствует животным-что же мы можем сделать. Вопросы целей и идеологии. Они ссорятся, что-то не понимают, что-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - наверное, мы будем расценивать его врагом» - так прокомментировал возникший скандал Богдан.