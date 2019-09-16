Подкаст 37 недели. Московская биржа, МЭР и Майкл Милкен открывают среднему бизнесу сумасшедшие перспективы
Москва, 16.09.2019
Московская валютная биржа совместно с Министерством экономического развития решили помочь средним и небольшим компаниям занять денег на бирже, субсидируя затраты на выпуск облигаций и выплату купонного дохода по ним.
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