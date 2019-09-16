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Прогноз погоды 10 дней: в Гисметео предупредили россиян о неприятных сюрпризах погоды

Москва, 16.09.2019
  • Прогноз погоды 10 дней: в Гисметео предупредили россиян о неприятных сюрпризах погоды

Михаил Терещенко/ТАСС

На смену летней погоде, которая сохранялась на Русской равнине всю первую декаду сентября, стремительно пришла климатическая осень с пониженным температурным фоном, дождями и промозглым ветром. Однако, как предупреждают синоптики Гисметео, в ближайшие 10 дней погода преподнесёт россиянам ещё немало сюрпризов.

Погода в Крыму на 10 дней. Прогноз Гисметео

Пока, как любят выражаться метеорологи, погода в Крыму шепчет. По прогнозу Гисметео, до среды почти на всей территории полуострова сохранится относительно тёплая погода. Средняя ночная температура воздуха в периода 16 по 18 сентября составит плюс 10, на побережье плюс 13, днём воздух будет прогреваться до плюс 22-26. В горах чуть прохладнее – плюс 15-19.

К вечеру среды из-за прохождения фронтальных разделов погода в Крыму начнёт портится и преподнесёт местными жителям и отдыхающим неприятные сюрпризы – ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер с порывами до 17-20 метров в секунду. По-настоящему огорчит погода во второй половине предстоящей недели. Так, в четверг, 19 сентября дневной температурный фон понизится в Феодосии и Алуште до плюс 20; в Ялте, Алупке и Евпатории – до плюс 19; в Симферополе – до плюс 18.

Однако на этом погодные сюрпризы не закончатся – 20-22 сентября на всём полуострове похолодает ещё сильнее – с пятницы по воскресенье днём будет всего плюс 13-15, в ночные часы – плюс 4-6. При этом сильные дожди возможны в четверг и пятницу. В начале следующей недели погода улучшится – осадки не ожидается, будет вновь ярко светить солнце, вот только температурный фон существенно не повысится и составит в светлое время суток плюс 17-18, а после полуночи – плюс 6-10.

Прогноз погоды на 10 дней в Сибири

В регионах Сибири, где уже в конце прошлой недели неожиданно выпал первый снег, в ближайшие 10 дней погода также приготовила много сюрпризов.

Так, в Якутии в период с 17 по 26 сентября климатическая обстановка будет ухудшаться почти ежедневно. Если ещё сегодня здесь днём было относительно тепло (плюс 10) и ярко светило солнце, то уже во вторник небо затянут тучи, пойдёт дождь, который периодически будет сменяться мокрым снегом, а воздух остынет до плюс 3-5. В ночное время суток возможны заморозки и полноценный снег, а также сильный ветер, который будет давать ощущение, что в регион пришла зима.

А вот, в Бурятии, Забайкалье, Красноярском крае, Иркутской области, а также в Тыве и Хакасии погодные сюрпризы порадуют местных жителей. После снегопада, который был здесь совсем недавно, на этой неделе, по прогнозу Гисметео, ожидается вполне себе стабильная и традиционная для этого времени года погода со средней дневной температурой плюс 18.

Резкое похолодание в Восточной Сибири начнётся в середине следующей недели, когда в среду, 25 сентября столбики термометров почти повсеместно ползут вниз, показывая днём плюс 8-9, а ночью – плюс 2-3.    

Примерно также будет развиваться климатическая ситуация в ближайшие 10 дней в Томской, Омской и Новосибирской областях. Здесь самым тёплым днём в этом период станет пятница, 20 сентября (плюс 22-24), а самыми холодными – среда, 25 сентября и четверг – 26 сентября (плюс 8-10).

Прогноз погоды в СПб на 10 дней

В Санкт-Петербурге, где на смену летней погоде стремительно пришла осенняя, в период с 17 по 26 сентября синоптики Гисметео прогнозируют температурные качели. Они станут возможными из-за неожиданно образовавшегося в Атлантике тёплого атмосферного фронта, который приблизится к Ленинградской области в конце этой недели.

Пока же в городе на Неве властвует холодный циклонический фронт, под влиянием которого почти всю предстоящую неделю в Северной столице будет пасмурно, промозгло и очень некомфортно. Так, 17-21 сентября днём в СПб всего плюс 8-11, осадки, местами сильные, а также шквалистый ветер до 18-20 метров в секунду. В ночное время суток – плюс 3-6, осадки, местами мокрый снег.

В воскресенье, 22 сентября – по-прежнему пасмурно, дождь, но уже небольшой. При этом под влиянием уже упомянутого атлантического антициклона станет немного теплее – ожидается, что воздух в это день прогреется до плюс 14-15. В понедельник, 23 сентября небо очистится от туч, будет ясная солнечная погода, температурный фон поднимется до плюс 16-18.

Такая климатическая обстановка продержится до среды, 25 сентября. А в ночь на 26 сентября, всё вернётся на круги своя – новый циклон вытеснить тёплые воздушные массы, небо вновь плотно закроют грозовые тучи, пойдёт дождь, который местами будет сопровождаться мощными раскатами грома, а дневная температура составит плюс 10-12.  

Гисметео, прогноз погоды на 10 дней в Москве

В Москве, по прогнозу Гисметео, почти все ближайшие 10 дней будет пасмурно, дождливо и холодно. Во вторник, 17 сентября, в среду, 18 сентября и в четверг, 19 сентября – днём плюс 10, осадки, местами высокой интенсивности. Ночью – плюс 6-7, северный шквалистый ветер с порывам до 16-18 метров в секунду. Кроме того, ожидаются резкие перепады атмосферного давления от 740 до 733 мм ртутного столба и обратно до 745 мм.

К концу недели станет ещё холоднее: в пятницу, 20 сентября, в субботу, 21 сентября и в воскресенье, 22 сентября днём погодные градусники выше плюс 9 не покажут. После полуночи столбики термометров опустятся в Москве до плюс 2-3, а по области до минус 1-2. Ожидается мокрый снег. Неожиданное, но временное потепление, до плюс 15-16 прогнозируется во вторник, 24 сентября и в среду, 25 сентября. Однако, в четверг вновь резко похолодает (плюс 10-12) и до конца сентября хорошая погода в столицу больше не вернётся.

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