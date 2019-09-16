Путин предложил Саудовской Аравии купить у РФ С-300 или С-400

Глава РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате, посвященного урегулированию ситуации в Сирии, заявил, что Саудовской Аравии может приобрести у нашей страны средства защиты, чтобы королевство смогло обезопасить свои объекты нефтяной инфраструктуры.

При этом президент РФ подчеркнул, что политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали ранее руководители Ирана, которые купили у России С-300, и Турции, закупив у нашей страны новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф».

«Эти системы надёжно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», – резюмировал Путин, добавив, что Эр-Рияд сам должен выбрать, что им лучше купить С-300 или С-400.

Напомним, в ночь на субботу сразу на двух нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, произошёл сильный пожар. Позже ответственность за нападение на НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые заявили о нападении на нефтяные объекты при помощи дронов.

Между тем глава американского Госдепа Майк Помпео обвинил в этом инциденте Иран, отметив, что до сих порт «нет никаких свидетельств» того, что атака происходила из Йемена.