Путин сделал важное заявление по урегулированию ситуации в Сирии

Глава российского государства Владимир Путин в ходе трёхстороннего саммита по урегулированию ситуации в Сирии, который проходил сегодня в Анкаре, сделал важное заявление, подчеркнув, что делить Сирию на зоны влияния разных стран недопустимо.

По словам глава РФ, проблемы безопасности на северо-востоке Сирии, как и в других частях этого суверенного государства должны решаться только на принципах сохранения независимости и территориальной целостности САР.

Кроме того, Путин отметил, что наша страна, также, как и другие участники сегодняшнего саммита – Турция и Иран – должны сделать всё возможное, что изгнания террористов из Идлиба.

Помимо этого, российский лидер заявил о том, что состав Конституционного комитета Сирии уже полностью определён. В ходе саммита Путин также поднял такие важные вопросы, как необходимость помощь жителям Сирии.

«Международное сообщество, прежде всего ООН вместе со своими профильными агентствами должны более активно подключаться к гуманитарной помощи Сирии, а также оказывать содействие в деле восстановления инфраструктуры САР», – считает Путин.

При этом он особо отметил, что такая поддержка от международных организаций должна предоставляться всем жителям Сирии сирийцам, независимо от их политической и религиозных убеждений.