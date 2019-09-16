Россияне назвали самый оптимальный уровень дохода для накоплений

Специалисты страховой компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие» провели опрос, в ходе которого выяснили самый оптимальный уровень дохода для начала накоплений – это 35 тыс. руб. Именно начиная от этой суммы большинство россиян, которые на сегодняшний день не имеют сбережений, готовы начать копить, пишет газета «Известия».

При этом почти 17% респондентов признались, что им комфортно откладывать деньги при доходе 35-45 тыс. руб. Ещё 27% участников опроса назвали сумму 45 тыс. руб. и выше, 21% – более 55 тыс. руб. Также в ходе опроса выяснилось, что почти 30% россиян не могут начать копить деньги, так как им не позволяет это сделать низкий доход.

При этом 24% респондентов признались, что копят деньги на чёрный день, чуть более 16% опрошенных – на покупку крупной бытовой техники и недвижимость, 12% – на оплату обучения детей, 7,8% – на машину, 6,5% – на пенсию, 4,2% – на открытие собственного бизнеса.