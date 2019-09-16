Россияне перечислили самые желанные направления для путешествий

Больше всего граждан России мечтают побывать в Италии, Франции, США и Турции, сообщает телеканал RT, ссылаясь на опрос, проведенный экспертами аналитического центра НАФИ.

Уточняется, что в Италии и Франции хотели бы побывать 9% граждан России, а в США и Турции по 7% граждан. Посетить Германию мечтают 5% сограждан.

Также 4% россиян, принявших участие в опросе, хотели бы посетить Великобританию и Испанию. Еще 3% наших сограждан мечтают побывать в Японии, Индии, Китае. Такое же количество россияне готовы отправиться в Австралию, Новую Зеландию, Таиланд. Всего 2% респондентов мечтают о поездках в Чехию, Израиль, Грецию.

Только 1% россиян сообщили, что еще нигде за границей не были и хотели побывать в любой зарубежной стране. Только 9% респондентов не хотят покидать страну ради поездок за рубеж.