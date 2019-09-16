Скончался академик Ивантер

Самый мощный отрезок своей жизни и научной карьеры Виктор Ивантер провел на посту директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, который возглавлял бессменно двадцать лет (1997-2017) после ухода из жизни его сооснователя, Юрия Васильевича Яременко. Они были коллегами, соратниками и друзьями, стояли у истоков Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (первое название ИНП), отпочковавшегося от легендарного Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) в 1986 году.

Первое название ИНП точно обозначает фокус его изначальных работ. Экономисты занимались «приземлением», вписыванием в хозяйственную реальность Комплексной программы научно-технического прогресса – советской инновационной библии (для тотального атеизма тех лет уместнее сказать Белой книги). КП НТП выходила раз в пять лет, горизонт сценариев прогнозирования составлял 20 лет, с разбивкой по пятилетиям. Необходимо было обеспечить связанность (в идеале – синергию) различных отраслевых стратегий друг с другом по ресурсам и срокам – задача в высшей степени нетривиальная. Оригинальный модельный экономико-математический инструментарий, расчеты по реальным данным позволили решить эту задачу. Во всяком случае, на бумаге – академик Ивантер с гордостью показывал тома Комплексной программы на 1991-2010 годы, выпущенной в 1988 году, последней из трех, успевшей увидеть в свет до распада СССР.

К слову сказать, свой непосредственный научный вклад в инструментарий обсчета внес и сам Ивантер. Созданная им в 1970-е годы совместно с экономистом Виктором Белкиным модель «доход-товары» дополняла традиционную модель межотраслевого баланса оригинальным финансовым блоком. В годы плановой экономики важность финансовой сбалансированности макрохозяйственных решений была далеко не очевидной: в системе назначаемых цен и доходов диспропорции долго накапливались, но когда во второй половине 1980-х прорвались наружу, никому не поздоровилось.

Шоковое вхождение в рынок на долгие годы сделало уникальные компетенции Института невостребованными на высшем государственном уровне. Если уж академические институты естественно-научной направленности крайне тяжело и с большими потерями пережили 1990-е годы, то что уже говорить об экономических институтах, столкнувшихся с кардинальным изменением самих основ функционирования объектов их изысканий. Одно из важнейших достижений Виктора Ивантера на посту директора института – сохранение ядра коллектива и важнейших школ по анализу и прогнозированию экономики. В годы совсем скудного госзаказа на исследования, Виктор Викторович лично пробивал корпоративные, отраслевые и региональные заказы. И это не была синекура – народ пахал без выходных, но за не стыдные деньги. И, что немаловажно, эти работы нарабатывали новые компетенции ученых Института. Верхушка «айсберга», ключевые результаты находили отражение под обложкой журнала «Проблемы прогнозирования», вахту главного редактора в котором, как и руководство институтом, принял Виктор Викторович после кончины Яременко.

Яркий спин-офф ИНП РАН – созданный молодыми кадрами института в 2001 году Центр макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), сегодня один из самых профессиональных и авторитетных независимых провайдеров мониторинга и анализа текущей хозяйственной конъюнктуры. В самом Институте Виктор Викторович всегда поддерживал молодых исследователей, вовлекал их в самые трудные проекты и прикладные разработки.

Деятельность Ивантера не замыкалась на возглавляемом им институте. Виктор Викторович был одним из самых активных и авторитетных «носителей мнений» по экономической политике, часто не совпадающих с господствующим курсом. В то же время крайне затруднительно вписать суждения Ивантера в рамки различных корпусов идей, так или иначе оппонирующих мейнстриму. Он был сам по себе, предельно четкий в идеях и мнениях, абсолютно принципиальный и честный в науке, жизни и идейных схватках.

Мерой и целью государства в экономике Виктор Викторович считал не пресловутую финансовую стабилизацию, накопленные резервы или профицит бюджета, а благосостояние граждан. Благосостояние граждан есть результат достойной зарплаты на отличных рабочих местах, которые в достаточном объеме может продуцировать только диверсифицированная, сложная (в кибернетическом смысле), инновационная экономика. Такой, казалось бы, нехитрый катехизис, который, увы, никак не укоренится в российской хозяйственной практике.

Ивантер не боялся никакого начальства, но фронда ради фронды была ему глубоко чужда. Критикуя те или иные решения в области экономической политики, всегда предлагал содержательную альтернативу. Вот, например, позиция Виктора Викторовича по пенсионной реформе, которую он изложил в последнем программном интервью «Эксперту» в июле прошлого года: «Наша основная проблема не возраст выхода на пенсию. У нас проблема низких пенсий. А низкие пенсии упираются в низкую зарплату... Вторая проблема — нужно обеспечить сотни тысяч несостоявшихся пенсионеров рабочими местами. Если нет, то вы этих людей выталкиваете в безработицу и вместо сэкономленных пенсий будете вынуждены платить им пособие по безработице. Или вы их выталкиваете вообще в экономическую неактивность, закрываете на них глаза, подобно тому, как в Спарте стариков сбрасывали со скалы? Если говорить по большому счету, то любые социальные реформы бывают удачными только тогда, когда государство тратит деньги на объект реформ, а не зарабатывает на нем».

Любопытна идеология прогнозирования, которую исповедовал Виктор Ивантер и его команда: «Расчет прогнозных темпов экономического роста имеет смысл только тогда, когда в результате вы можете выявить факторы, как его можно ускорить или изменить структуру роста. А просто ради цифры это упражнение бессмысленно».

Коллеги по институту вспоминают, что писать Виктор Викторович не любил – предпочитал живую речь, оттачивая тезисы и аргументы. Но редактором был отменным. Возможно, сказалась школа отца, Виктора Семеновича, всю жизнь проработавшего редактором журнала «Лесная промышленность». В терминах советского КБ, он был генеральным конструктором – придумывал образ самолета и компоновку ключевых узлов, убеждал и вдохновлял команду, что именно это «изделие» полетит.

И, конечно, Ивантер был харизматиком. До самой своей неожиданной кончины сохранял ясный ум, фирменную энергию, остроумие и поразительно живую, образную речь. «Ну вот снова учинили безобразие в экономике!», — беззлобно горячился Виктор Викторович, и от этих его неожиданных словечек тянуло то ли Лесковым, то ли Щедриным.

Светлая память.