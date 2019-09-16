Стала известна самая высокооплачиваемая вакансия в России

Самую высокую зарплату в России предлагают на должности механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Минтруда.

Ведомство уточняет, что представители этой профессии могут претендовать на зарплату в 430 тысяч рублей в месяц. Однако директор Рыбного союза Сергей Гудков, комментируя новость изданию, поспешил разочаровать соискателей, сообщив, что в среднем такие механики получают по 200 тысяч рублей, а вышеуказанная зарплата предлагается крайне редко и только в случае срочной необходимости.

На втором месте самых высокооплачиваемых должностей в России находится пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Представители данной профессии могут претендовать на зарплату 330 тысяч рублей.

Как сообщили в Минтруде, все эти вакансии присутствуют на сайтах по поиску работы и на них может откликнуться любой соискатель, пишет издание.