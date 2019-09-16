Стало известно, когда произойдет объединение экономик России и Белоруссии

Россия и Белоруссия могут создать единые Налоговый и Гражданский кодексы уже к 2021 году, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на программу экономической интеграции стран.

По программе действий по созданию Союзного государства обсудили премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября. Также политики согласовали программу действий Беларусии и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства. СМИ уточняет, что документ до сих пор не опубликован.

Уточняется, что в документе обозначены этапы создания Налогового кодекса и Гражданского кодекса. Также предполагается построение единого для двух стран учета собственности и регулирования рынков нефти, газа и электроэнергии.

Предполагается, что в 2022 союзное государство России и Белоруссии будет создано конфедеративного государства с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе.