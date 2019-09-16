Страховой Дом ВСК стал единственным российским финалистом международного конкурса

Российский Страховой Дом ВСК вошел в пятерку финалистов международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards, который проходит в рамках фестиваля The Digital Insurer Global LIVEFEST 2019. В конкурсе принимали участия страховые компании с пяти континентов: в том числе, такие известные гранды страхового бизнеса, как швейцарская страховая компания Chubb, AIA Group, страховой кооператив Сингапура NTUC Income, глобальный конгломерат премиум-класса Aditya Birla Capital и одна из крупнейших страховых компаний Гонконга China Taiping Insurance Holdings.

Также в числе участников были крупнейшая германская страховая компания Allianz, международная страховая компания HSBC Life (дочерняя компания крупнейшего британского банка HSBC), итальянская компания Generali Group, китайская AIA Group, американская John Hancock, швейцарская IPTIQ –SWISS RE и многие другие.

«Команда ВСК стремится развивать цифровой сервис и услуги для того, чтобы облегчить жизнь клиента и улучшить его страховой опыт. И сегодня мы рады не только признанию международного сообщества, но и знакомству с другими цифровыми страховыми командами со всего мира. Это безусловно поможет нам в достижении поставленных целей», — рассказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Global LIVEFEST 2019 - крупнейший в мире онлайн фестиваль цифрового страхования. В рамках фестиваля 21 ноября будет проведено 10 тематических вебинаров, и будут объявлены победители в двух номинациях. Эксперты конкурса отметили ВСК за инновации и лучший клиентский сервис, реализованный в мобильном приложении «ВСК страхование». Приложение позволяет клиентам приобрести полис для любой жизненной ситуации, не выходя из дома, оперативно, без визита в офис, урегулировать страховые события и получить медицинскую помощь онлайн 24/7.

Компания ВСК в 2018 году первой на российском рынке предложила полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля и урегулированием страхового случая в онлайн-режиме – без вызова эксперта и звонка в страховую компанию. Сервис показал свою востребованность: до 90% клиентов, оформивших страховку через мобильное приложение, использовали опцию самостоятельного осмотра автомобиля. За год число зарегистрированных пользователей в мобильном приложении и на сайте ВСК выросло в два раза – до 2,5 млн человек.