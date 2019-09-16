Трамп угрожает тарифами европейским производителям предметов роскоши

Ожидается, что ВТО удовлетворит в конце сентября жалобу Вашингтона и признает Евросоюз виновным в незаконном субсидировании Airbus. Такое решение позволит США на законных основаниях ввести тарифы на европейский экспорт в размере 5-7 млрд долларов в год. Дональд Трамп, кстати, угрожал Европе тарифами на 11 млрд долларов.

В Вашингтоне уже составили примерный список товаров из Старого Света, на которые будут введены тарифы. Причем, тарифы во многих случаях будут доходить до 100%.

Самыми важными и ценными европейскими товарами, поставляемыми Старым Светом в Новый, являются самолеты и автомобили. Однако вполне возможно, пишет Bloomberg, что тарифы будут наложены и на товары роскоши мировых брендов.

Наиболее уязвима для тарифов, по мнению Bloomberg, компания LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. Вашингтон собирается ввести тарифы на производимый этой компанией алкоголь, в том числе и на всемирно известные Dom Perignon, Moet & Chandon и Hennessy, а также на кожаные изделия с не менее известными лейблами Donna Karan, Givenchy, Kenzo и Louis Vuitton.

Удар будет чувствительный, потому что американский рынок предметов роскоши считается для их производителей, включая LVMH, главным. Доля американского рынка в продажах этого гиганта в прошлом году составила почти четверть. По данным Bloomberg, американцы купили в 2018 году товаров LVMH на 11,2 млрд евро. По словам финансового директора LVMH Жана-Жака Гиони, компания очень чувствительная к «тарифам и торговым барьерам».

Тарифы, которые администрация Трампа собирается вводить на европейские товары, в отличие от тех, что являются результатом торговой войны с Китаем, разрешены ВТО. По иронии судьбы, Дональд Трамп угрожает вывести США из этой организации, если она не реформируется.

Кстати, дело против субсидий для Airbus доказывает, что претензии Трампа к ВТО имеют основания. Достаточно сказать, что на принятие решения по нему ушли почти 15 лет.

Европейские производители спиртных напитков уже страдают от неоднократных угроз американского президента ввести новые тарифы на европейские вина, крепкое спиртное и другие напитки. Сейчас в Вашингтоне решают, стоит ли наказывать французские вина и другие товары из этой страны в ответ на принятие Парижем налога на цифровые компании Amazon.com Inc., Facebook Inc. и Google.

Тарифы нанесут ущерб и производителям шотландского виски, которые уже страдают от последствий еще не произошедшего брексита. ЕС экспортировал в США в прошлом году шотландского и ирландского виски, по данным International Trade Center, на 2,1 млрд долларов.

В США многие экспортеры выступают против предлагаемых президентской администрацией тарифов. Они уверены, что эти тарифы ударят по ним бумерангом и поставят под угрозу тысячи рабочих мест в Америке.

Эти опасения имеют вполне обоснованы. Американские производители уже понесли убытки от введенных Вашингтоном тарифов на европейские сталь и алюминий. Брюссель тогда ответил зеркально и ввел 25-процентные тарифы на американские бурбон и виски. Кстати, Еврокомиссия уже пригрозила ввести тарифы на американские товары общим объемом в 12 млрд долларов в ответ на новые тарифы, которые будут введены после объявления результата по делу Airbus. В них, конечно, будут наряду со многими другими товарами из США и виски.

«В зависимости от уровня тарифов, введенных на крепкий алкоголь и вино из Европы,- объясняет президент и исполнительный директор Distilled Spirits Council Крис Суонгер,- мы ожидаем, что негативное воздействие этих мер на американский бизнес приведет к потере от 11,2 до 78,6 тысяч рабочих мест в США».

Евросоюз еще может избежать новых американских тарифов. Во-первых, Брюссель может прекратить субсидировать крупнейшего европейского производители самолетов, а во-вторых, можно сесть с Вашингтоном за стол переговоров. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и дорабатывающая последние недели на посту еврокомиссара по торговле Сесилия Мальмстрём поддерживают переговоры по улаживанию конфликта, но они еще не начались.

Эти переговоры и без того непростые станут еще сложнее после того, как 1 ноября Мальмстрём сменит ирландец Фил Хоган, который обещает занимать более жесткую позицию в торговых отношениях между США и ЕС. Так неделю назад он сказал в интервью радиостанции RTE, что сделает все возможное, чтобы доказать Трампу, что он ошибается.