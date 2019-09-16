Трамп дал разрешение на использование нефтяных резервов США

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить нефть из стратегического резерва США, если в этом возникнет необходимость. Решение принято с целью стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке после атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщил политик со своей страницы в Twitter.

«В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва», - сообщил Трамп. Он подчеркнул, что количество нефти должно быть достаточным для сохранения обеспеченности рынков нефтью.

Трамп добавил, что США «знают виновного и готовы к решительным действиям», однако, Вашингтон хотел бы услышать мнение Эр-Рияда относительно исполнителей данной атаки, а уже потом принимать меры.

Нефтяной стратегический резерв США находится в распоряжении президента страны, который может использовать запас в целях избежания ситуации с нарушение поставок сырья.