Цены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Сообщения об атаке дронов на крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии, королевство значительно снизило добычу сырья. Как результат мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% – 13%.

Сорт Brent при открытии торгов подорожал сразу на 19,1% с $67,8 за баррель до $71,62 за баррель. Рост цен оказался выше, чем прогнозировали эксперты накануне. Нефть сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже выросла в цене сразу на 15,8% до $63,47 за баррель, сообщает Интерфакс.

Напомним, 14 сентября НПЗ Саудовской Аравии были атакованы дронами. Ответственность за нападение уже взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых, как известно, Эр-Рияд возглавляет арабскую коалицию.

После атаки королевство было вынуждено сократить производство нефти более, чем в два раза с 9,8 миллиона баррелей в сутки до 5,7 миллиона. По сообщению Саудовской Аравии, Эр-Рияд рассчитывает вернуться к объемам добычи 2 миллиона баррелей в сутки уже 16 сентября.