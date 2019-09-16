В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

Дмитрий Пеков – руководитель пресс-службы президента РФ в ходе ежедневной встречи с представителями СМИ – прокомментировал атаку дронов на нефтяные объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По мнению представителя Кремля, это очень неприятная история, которая уже оказывает негативное влияние на мировые энергетические рынки, передаёт РИА Новости.

При этом Песков отметил, что российские власти надеется на то, что в королевстве в самые короткие сроки справятся с последствиями этого инцидента.

Также он рассказал журналистам, что пока никаких обращений со стороны саудовских партнеров о помощи не было. Как подчеркнул Песков, российских лидер Владимир Путин в курсе случившегося. При этом он подчеркнул, что атака дронов на НПЗ Саудовской Аравии не повлияет на подготовку визита Путина в Эр-Рияд, который запланирован на октябрь.

Представитель Кремля не стал исключать, что президент РФ обменяется мнениями о случившемся со своими иностранными партнёрами. Напомним, сегодня Путин находится с официальным визитом в Анкаре, где пройдёт саммит по Сирии с участим России, Турции и Ирана. Также глава РФ планирует провести отдельные встречи со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани.

Ранее стало известно, что в ночь на субботу сразу на двух нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, произошёл сильный пожар. Позже ответственность за нападение на НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые заявили о нападении на нефтяные объекты при помощи дронов.

Между тем глава американского Госдепа Майк Помпео обвинил в этом инциденте Иран, отметив, что до сих порт «нет никаких свидетельств» того, что атака происходила из Йемена.