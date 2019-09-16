В новосибирском научном центре вирусологии произошёл взрыв

В научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора (ГНЦ ВБ) «Вектор», который расположен в посёлке Кольцово Новосибирской области, прогремел взрыв. Инцидент произошёл днём 16 сентября, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в экстренных службах региона, в одном из корпусов Центра взорвался газовый баллон. Согласно предварительной информации, взрыв произошёл в ходе проведения ремонтных работ в санитарном пропускнике лабораторного корпуса. В результате случившегося пострадал один рабочий. В настоящее время он находится в больнице – у него диагностированы ожоги. Также известно, никаких биологически опасных веществ в помещении где прогремел взрыв не было.

Информацию о взрыве подтвердили в Роспотребнадзоре. В пресс-службе ведомства рассказали журналистам, что инцидент случился на 5-м этаже 6-этажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении, в котором шел ремонт. Сразу после взрыва, по данным Роспотребнадзора, начался пожар. Его площадь составила 30 квадратных метров. В настоящее время он полностью ликвидирован.

«Несущие конструкции здания не повреждены. В помещении, где произошел взрыв, биологически опасных веществ не было», – подчеркнули в ведомстве.

Наша справка

ГНЦ ВБ «Вектор», созданный ещё в 1974 голу, располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов. Среди них лихорадка Эбола, геморрагическая лихорадка Марбург, натуральная оспа и многие другие. Долгие годы на базе Центра работал закрытый институт, в котором велись разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.