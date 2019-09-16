В офисе Зеленского оценили характер переговоров с Путиным

Характер переговоров президентов России и Украины дает надежду на завершение военного конфликта в Донбассе, считает глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан. Мнением он поделился в интервью BBC News Ukrainian.

«Было три телефонных разговора, суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта», - сообщил Богдан. Высказывание прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать, насколько, по его мнению, «хороший контакт установился между двумя лидерами».

Напомним, впервые президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой Владимиром Зеленским 12 июля. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, в ходе беседы стороны обсудили пути урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Второй раз стороны пообщались по телефону 7 августа, обсудив варианты встречи лидеров «нормандской четверки».

Ровно через месяц, 7 сентября, прошел третий телефонный разговор между политиками. Тогда был обсужден итог по обмену пленными России и Украины